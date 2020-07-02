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02.07.2020 22:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Экспедиция 2020": тест на жизнь

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 142(8196)
В Калининградской области начался ежегодный всероссийский автопробег "Тест на ВИЧ". В течение недели яркие микроавтобусы, оснащенные лабораториями для тестирования на вирус иммунодефицита человека, проехали по пяти калининградским городам. В июле и августе эстафету подхватят другие регионы Северо-Запада.

Мероприятие бесплатное и анонимное. Чтобы сдать анализ, не нужен документ, удостоверяющий личность. Уколов тоже можно не бояться - в мобильных лабораториях используют экспресс-тесты слюны. Результаты сообщают в течение нескольких минут.

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- В этом году акция одновременно стартовала в Калининградской области и на Камчатке, - рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, который дал старт экспедиции в Калининграде. - Автомобили начинают двигаться навстречу друг другу с двух концов страны, чтобы в ноябре встретиться в Казани.

Мобильные пункты тестирования проследуют через 45 регионов России, в том числе через шесть регионов Северо-Запада. Следующей за Калининградской областью станет Республика Коми - туда микроавтобусы приедут 13 июля. Затем - Архангельская область (21 июля), Мурманская область (1 августа), Ненецкий автономный округ (8 августа) и Карелия (10 августа).

Контакт

Подробное расписание остановок мобильных лабораторий можно посмотреть на сайте "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020".

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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