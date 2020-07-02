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02.07.2020 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти и на Кубани ФСБ задержала "черных копателей"

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области и Краснодарском крае сотрудники Федеральной службы безопасности задержали так называемых "черных копателей", которые находили в местах боев оружие времен Великой Отечественной войны.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Почему общество так снисходительно к деятельности "черных копателей"?

Как сообщает ФСБ России, задержаны 13 человек. В ведомстве полагают, что эти люди восстанавливали боевые свойства обнаруженного оружия. Работа была поставлена на поток, обнаружены пять подпольных мастерских, где переделывалось оружие.

Из незаконного оборота изъяты два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, а также 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов. Обнаружены 23 осколочные гранаты, 103 килограмма тротила и свыше 13,5 тысяч патронов.

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