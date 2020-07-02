В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали двое детей

В Ленинградской области на трассе М-10 водитель среднего грузовика "Валдай" столкнулся с маршруткой. По информации регионального Управления ГИБДД, в ДТП пострадали три человека.

Грузовой автомобиль ехал в направлении Москвы, перед ним двигался автобус ПАЗ. Когда маршрутка остановилась в поселке Ушаки для высадки пассажира, водитель "Валдая" не сумел среагировать.

- В результате пострадала женщина 1963 года рождения, мальчик 15 лет и девочка 14 лет, - рассказали в ГИБДД. - Степень вреда здоровью уточняется. По данному факту проводится проверка.