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02.07.2020 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали двое детей

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

В Ленинградской области на трассе М-10 водитель среднего грузовика "Валдай" столкнулся с маршруткой. По информации регионального Управления ГИБДД, в ДТП пострадали три человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике
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Грузовой автомобиль ехал в направлении Москвы, перед ним двигался автобус ПАЗ. Когда маршрутка остановилась в поселке Ушаки для высадки пассажира, водитель "Валдая" не сумел среагировать.

- В результате пострадала женщина 1963 года рождения, мальчик 15 лет и девочка 14 лет, - рассказали в ГИБДД. - Степень вреда здоровью уточняется. По данному факту проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Санкт-Петербург

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