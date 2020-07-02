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02.07.2020 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге пенсионерка помогла задержать железнодорожных вандалов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге пенсионерка помогла установить личность вандалов, разрисовавших электричку. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, руководство Санкт-Петербург - Витебского линейного отдела МВД России на транспорте поблагодарило женщину за помощь в пресечении нарушения общественного порядка и вручило почетную грамоту за активную жизненную позицию.

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Инцидент произошел на станции Чаща. Пассажирка ехала домой и увидела, что два молодых человека рисуют на вагонах электрички краской из аэрозольных баллончиков. На замечание вандалы отреагировали агрессивно - женщину толкнули, и она получила травму колена.

- 19-летний первокурсник мединститута и 22-летний грузчик с целью получения острых ощущений развлекали себя нанесением посторонних рисунков на вагоны электропоезда, - рассказали в полиции. - Но в этот раз для злоумышленников стало неожиданностью, что кто-то из граждан попытается пресечь их увлечение.

Теперь молодые люди стали фигурантами уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм", а младший - еще и по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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