В Петербурге пенсионерка помогла задержать железнодорожных вандалов

В Петербурге пенсионерка помогла установить личность вандалов, разрисовавших электричку. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, руководство Санкт-Петербург - Витебского линейного отдела МВД России на транспорте поблагодарило женщину за помощь в пресечении нарушения общественного порядка и вручило почетную грамоту за активную жизненную позицию.

Инцидент произошел на станции Чаща. Пассажирка ехала домой и увидела, что два молодых человека рисуют на вагонах электрички краской из аэрозольных баллончиков. На замечание вандалы отреагировали агрессивно - женщину толкнули, и она получила травму колена.

- 19-летний первокурсник мединститута и 22-летний грузчик с целью получения острых ощущений развлекали себя нанесением посторонних рисунков на вагоны электропоезда, - рассказали в полиции. - Но в этот раз для злоумышленников стало неожиданностью, что кто-то из граждан попытается пресечь их увлечение.

Теперь молодые люди стали фигурантами уголовного дела по статье 214 УК РФ "Вандализм", а младший - еще и по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Им может грозить до семи лет лишения свободы.