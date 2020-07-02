В петербургском Московском парке Победы после капитального ремонта открылся фонтан "Слава".

Он не работал последние одиннадцать лет, и возрождение именно в Год памяти и славы весьма символично. Ведь парк Победы вместе с фонтаном был заложен в октябре 1945 года. К слову, некоторые из тех, кто тогда, 75 лет назад, сажали здесь деревья, сейчас присутствовали на церемонии запуска отреставрированного фонтана.

Капитальный ремонт "Славы" прошел в рекордные сроки. Работы начались 30 декабря 2019 года и завершились к 9 мая 2020-го. При этом его пришлось практически строить заново. Была установлена новая чаша, проложена новая система водоснабжения и водоотведения с использованием устойчивых к коррозии материалов, смонтирована подземная камера управления. Бережно восстановлены архитектурные украшения, которые являются объектами культурного наследия.

Восстановление свершилось по инициативе жителей Московского района и стало частью масштабной городской программы по реконструкции и модернизации городских фонтанов. В прошлом году таким образом новую жизнь получили три фонтана, выбранные петербуржцами. В 2020-м работы продолжатся, планируется возродить еще пять фонтанов, включая заброшенный в Шушарах, отмечают в Смольном.

Цифра

60 фонтанов начали работать в Петербурге.