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02.07.2020 13:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сезон фонтанов начался

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 142(8196)
В петербургском Московском парке Победы после капитального ремонта открылся фонтан "Слава".

Он не работал последние одиннадцать лет, и возрождение именно в Год памяти и славы весьма символично. Ведь парк Победы вместе с фонтаном был заложен в октябре 1945 года. К слову, некоторые из тех, кто тогда, 75 лет назад, сажали здесь деревья, сейчас присутствовали на церемонии запуска отреставрированного фонтана.

Фото: Пресс-служба администрации Петербурга
В Петербурге начался сезон фонтанов

Капитальный ремонт "Славы" прошел в рекордные сроки. Работы начались 30 декабря 2019 года и завершились к 9 мая 2020-го. При этом его пришлось практически строить заново. Была установлена новая чаша, проложена новая система водоснабжения и водоотведения с использованием устойчивых к коррозии материалов, смонтирована подземная камера управления. Бережно восстановлены архитектурные украшения, которые являются объектами культурного наследия.

Восстановление свершилось по инициативе жителей Московского района и стало частью масштабной городской программы по реконструкции и модернизации городских фонтанов. В прошлом году таким образом новую жизнь получили три фонтана, выбранные петербуржцами. В 2020-м работы продолжатся, планируется возродить еще пять фонтанов, включая заброшенный в Шушарах, отмечают в Смольном.

Цифра

60 фонтанов начали работать в Петербурге.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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