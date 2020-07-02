Астраханская область расширит список пострадавших отраслей для поддержки

Сейчас, как сообщил зампредседателя правительства региона-министр экономического развития Казбек Хадиков, в рамках действующих мер госпомощи региональный фонд поддержки предпринимательства рефинансирует кредиты бизнеса под льготную процентную ставку, предоставляет индивидуальные графики погашения и отсрочку платежей по основному долгу. Всего с конца марта фонд удовлетворил заявления о реструктуризации задолженности по 107 договорам займов на 154 млн. рублей, выданных местным предпринимателям. Кроме того, по 28 договорам на сумму свыше 45 млн. рублей предоставлен льготный период.

Зампредседателя правительства региона Михаил Богомолов отметил, что в период пандемии коронавируса в Астраханской области удалось стабилизировать ситуацию в сфере строительства: не была остановлена ни одна стройка, а благодаря ежедневному мониторингу удалось избежать существенного дефицита рабочей силы и повышения стоимости с ресурсов.

Как отметил губернатор Игорь Бабушкин, снижение темпов распространения коронавируса позволило региону перейти ко второму этапу снятия ограничений: возобновилась уличная торговля, работа магазинов непродовольственными товарами до 800 квадратных метров площади, открылись летние площадки кафе и фитнес-центры, гостиницы и турбазы для гостей области.

Тем не менее, возникла потребность в дополнении утвержденных весной мер господдержки. Как сообщает пресс-служба главы региона, участники заседания рекомендовали включить в этот перечень социальную сферу, ЖКХ, культуру и спорт.

- В текущей ситуации необходимо постоянно держать руку на пульсе и оперативно реагировать на все изменения в социально-экономической сфере, - отметил губернатор Игорь Бабушкин в ходе заседания, - Нам важно сохранить и наращивать потенциал, предусмотреть новые меры поддержки.

Дополненный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики будет рассмотрен на заседании штаба через неделю.