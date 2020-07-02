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02.07.2020 16:04
Проект: В регионах

Астраханская область расширит список пострадавших отраслей для поддержки

Текст: Наталья Коротченко
Региональный штаб по поддержанию экономической стабильности в Астраханской области, заседание которого провел губернатор Игорь Бабушкин, предложил расширить перечень отраслей, которым требуется помощь из бюджета в связи с потерями от пандемии.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Сейчас, как сообщил зампредседателя правительства региона-министр экономического развития Казбек Хадиков, в рамках действующих мер госпомощи региональный фонд поддержки предпринимательства рефинансирует кредиты бизнеса под льготную процентную ставку, предоставляет индивидуальные графики погашения и отсрочку платежей по основному долгу. Всего с конца марта фонд удовлетворил заявления о реструктуризации задолженности по 107 договорам займов на 154 млн. рублей, выданных местным предпринимателям. Кроме того, по 28 договорам на сумму свыше 45 млн. рублей предоставлен льготный период.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Зампредседателя правительства региона Михаил Богомолов отметил, что в период пандемии коронавируса в Астраханской области удалось стабилизировать ситуацию в сфере строительства: не была остановлена ни одна стройка, а благодаря ежедневному мониторингу удалось избежать существенного дефицита рабочей силы и повышения стоимости с ресурсов.

Как отметил губернатор Игорь Бабушкин, снижение темпов распространения коронавируса позволило региону перейти ко второму этапу снятия ограничений: возобновилась уличная торговля, работа магазинов непродовольственными товарами до 800 квадратных метров площади, открылись летние площадки кафе и фитнес-центры, гостиницы и турбазы для гостей области.

Тем не менее, возникла потребность в дополнении утвержденных весной мер господдержки. Как сообщает пресс-служба главы региона, участники заседания рекомендовали включить в этот перечень социальную сферу, ЖКХ, культуру и спорт.

- В текущей ситуации необходимо постоянно держать руку на пульсе и оперативно реагировать на все изменения в социально-экономической сфере, - отметил губернатор Игорь Бабушкин в ходе заседания, - Нам важно сохранить и наращивать потенциал, предусмотреть новые меры поддержки.

Дополненный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики будет рассмотрен на заседании штаба через неделю.

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