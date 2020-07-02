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02.07.2020 09:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Очные испытания

На Дону откроют 1953 пункта сдачи ЕГЭ
Текст: Ольга Орлова
Российская газета - Неделя - Юг России № 142(8196)
Прошли пробные экзамены, и 3 июля начнется ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Экзамены будут проходить в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора к соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. В аудиториях участников ЕГЭ рассадят с учетом социальной дистанции в полтора метра, каждому измерят температуру, а в канун испытаний в пунктах сдачи ЕГЭ будет проведена дезинфекция всех помещений.
На пунктах сдачи ЕГЭ будут соблюдаться все меры безопасности. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС На пунктах сдачи ЕГЭ будут соблюдаться все меры безопасности. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
На пунктах сдачи ЕГЭ будут соблюдаться все меры безопасности. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

- В этом году участникам ЕГЭ не придется выезжать за пределы муниципального образования, в котором они живут, независимо от того, какой экзамен проходит, большой по численности экзаменующихся или малочисленный. Поэтому, конечно, нам пришлось увеличить количество аудиторий для проведения экзамена. В Ростовской области их будет 1953, - отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. - Есть и другие особенности в этом году.

Фото: Ксения Колесникова/РГ
Рособрнадзор: Пробные ЕГЭ прошли штатно

Так, из числа предметов ЕГЭ исключена математика базового уровня. Экзамены будут проводиться только для поступающих в вузы. Десятиклассники не смогут сдавать ЕГЭ, как это было в предыдущие годы.

Кроме того, ребята, сдающие ЕГЭ, вправе изменить перечень выбранных учебных предметов и сроки экзаменов, указанные в ранее поданных заявлениях. Для этого необходимо за неделю до даты соответствующего экзамена подать заявление в государственную экзаменационную комиссию региона.

Для участников, которые по уважительной причине не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устная часть экзамена по иностранному языку. 5 августа - по русскому языку. 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранному. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

График сдачи ЕГЭ

3 июля - география, литература и информатика.

6 и 7 июля - русский язык

10 июля - профильная математика

13 июля - история и физика

16 июля - обществознание и химия

20 июля - биология и иностранный язык (письменный)

22 и 23 июля - иностранный язык (устный)

24 июля - резервный день для экзамена по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранного

25 июля - резервный день для экзамена по всем учебным предметам

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЕГЭ в России

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