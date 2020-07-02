Какие сюрпризы готовят кубанские писатели коллегам из гомельской области

Кубанская земля, как известно, справедливо гордится не только плодородием необозримых просторов, но и талантливыми мастерами литературного труда, которые, в свою очередь, с большой симпатией воспринимает и новейшие произведения своих коллег по Союзному государству.

Вот и первый летний выпуск литературно-просветительской газеты "Кубанский писатель" Краснодарской писательской организации СП России они целиком посвятили творчеству своих белорусских собратьев по перу. Об этом рассказал председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович.

Свой литературный комплимент полесским коллегам, поясняет БЕЛТА, писатели приурочили к 15-летию областного отделения союза РБ. К литераторам и читателям обратилась инициатор выпуска, председатель краевой организации Союза писателей РФ, главный редактор издания Светлана Макарова-Гриценко.

Более десяти лет назад она впервые побывала в Минске, став в 2009 году участницей съезда Союза писателей Союзного государства. Эмоции от профессиональных дискуссий, живого общения, откровенные диалоги мастеров по литературному цеху переполняли. "И, конечно же, восторг от Национальной библиотеки, алмаза знаний, как окрестили ее в народе, незабываем. Как и первые знакомства с писателями Беларуси, которые продолжились на международном фестивале "Берега дружбы" и переросли в настоящую дружбу и многолетнее сотрудничество", - признается главный редактор.

В последние годы Гомельское и Краснодарское отделения, подтвердил Владимир Гаврилович, стали надежными творческими партнерами. Они плодотворно взаимодействуют на литературном, культурно-просветительском, духовном поле. "Мы, даже не задумываясь, как на самом деле далеко находятся друг от друга российский Краснодар и белорусский Гомель, организуем творческие встречи, презентации, обмениваемся изданиями, совместно участвуем в переводческом проекте молодых авторов и писателей-наставников, азартно общаемся на международных фестивалях "Славянские литературные дожинки" и "Берега дружбы", - прокомментировал дух творческого единения председатель регионального писательского отделения Синеокой.

Что касается содержания специального выпуска газеты кубанских друзей, то в нем, уточняет агентство, подробно рассказывается о литературно-просветительной деятельности общественной организации, международных творческих связях с писателями Беларуси и России. Кроме того, на страницах газеты представлена поэзия, проза, переводы, сказочные истории, стихи для самых маленьких гомельских авторов.

Ожидается, что необычный литературный подарок белорусским любителям словесности вручат на международном фестивале молодежной поэзии и переводов "Берега дружбы" в Неклиновском районе Ростовской области.