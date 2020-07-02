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02.07.2020 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Над Ростовской областью опасно сблизились два пассажирских самолета

Текст: Николай Грищенко

В небе над Ростовской областью опасно сблизились два пассажирских самолета - летевший в Москву Airbus A320 и Boeing 777, совершавший рейс из Осло в Дубай. Диспетчерской службе удалось развести авиалайнеры и трагедии удалось избежать.

Фото: iStock
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Как сообщает интернет-портал Aviation Safety, инцидент произошел вечером 10 июня над поселком Стожки в Боковском районе.

По данным Государственной корпорации по организации воздушного движения России, в 300 километрах юго-восточнее Ростова-на-Дону на высоте 11,3 километра произошло срабатывание системы предупреждения о столкновении самолетов в воздухе.

Диспетчеры обратили внимание на ситуацию и дали указание одному из воздушных судов изменить курс.

"В данном случае расхождение самолетов прошло на безопасном расстоянии и благополучно", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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