Прохожий-регулировщик с зонтиком в Ростове попал на видео

Житель Ростова-на-Дону решил помочь местным полицейским и на некоторое время стал регулировщиком дорожного движения. Вместо жезла молодой человек обходился зонтиком.

Незапланированная акция попала на видео, которое сняли очевидцы.

На кадрах видео действие происходит на перекрестке улиц Красноармейской и Буденновского проспекта - возле гостиницы "Ростов". Причиной акции стал неработающий светофор, в результате чего образовался автомобильный затор.

Прохожий регулировал движение зонтиком до прибытия инспектора ГИБДД, который при встрече пожал руку добровольному помощнику.