Новости

Ясикявичус стал главным тренером баскетбольной "Барселоны" 17:07
Цены на акции Tesla продолжают ставить рекорды 17:03
Какими спецэффектами встречает Минск День Независимости 17:00
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд 16:58
В Татарстане задержан экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании 16:49
Количество тушащих здание на Тверской улице пожарных увеличено до 188 16:47
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов 16:45
В Калужской области на реконструкции котельной украли 14 миллионов 16:45
Суд Лондона признал Гуайдо президентом Венесуэлы в споре о золоте 16:41
В Мадриде на фоне пандемии начался бум домашних вечеринок 16:40
Вышел трейлер фильма про коллекторов от режиссера "Отряда самоубийц" 16:40
Под Ярославлем лиса покусала пять человек 16:38
Центр Москвы перекрыт из-за пожара на Тверской 16:37
Во Франции найден 1500-летний воздухонепроницаемый свинцовый саркофаг 16:25
Прохожий-регулировщик с зонтиком в Ростове попал на видео 16:24
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть 16:11
Новый Kia Stinger получит имя K6 16:10
В Югре директор школы покрывала обвиняемого в педофилии физрука 16:05
Видео: мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобовой аварии 16:00
Комедийный сериал "Нагиев на карантине" продлен на второй сезон 15:56
Абхазия планирует открыть туристический сезон с 15 июля 15:53
Ученые выяснили, как реально выглядели насекомые эпохи динозавров 15:47
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах 15:46
В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали двое детей 15:41
Жителям Кузбасса разрешили посещать пляжи 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 16:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прохожий-регулировщик с зонтиком в Ростове попал на видео

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

Житель Ростова-на-Дону решил помочь местным полицейским и на некоторое время стал регулировщиком дорожного движения. Вместо жезла молодой человек обходился зонтиком.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобовой аварии

Незапланированная акция попала на видео, которое сняли очевидцы.

На кадрах видео действие происходит на перекрестке улиц Красноармейской и Буденновского проспекта - возле гостиницы "Ростов". Причиной акции стал неработающий светофор, в результате чего образовался автомобильный затор.

Прохожий регулировал движение зонтиком до прибытия инспектора ГИБДД, который при встрече пожал руку добровольному помощнику.

Общество Ежедневник Образ жизни Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону РГ-Видео

Главное сегодня

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Центр Москвы перекрыт из-за пожара на Тверской
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России