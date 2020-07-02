В песках Астраханской области пройдет астрономическая экспедиция

В Астраханской области началась подготовка к астрономической экспедиции "DESERT STARS-4". Путешествие любителей астрономии пройдет 18 -19 июля в пустыне на административной границе с Калмыкией.

"Во время экспедиции планируется изучить объекты глубокого космоса, провести визуальные и фотографические наблюдения далеких галактик и звездных скоплений", - говорится в сообщении Клуба астрономов-любителей имени Зигеля.

Жить участники "DESERT STARS-4" будут в палаточном лагере. Место для наблюдений выбрано вдали от цивилизации специально, чтобы избежать засветки ночного небосвода от освещения городов и дорог.

Отметим, что с 15 по 26 июля все планеты Солнечной системы будут видны невооруженным взглядом. Особенно яркими будут газовые гиганты - Юпитер и Сатурн. 16 июля астрономам представится возможность увидеть Плутон, а лучшие условия для наблюдения за самой маленькой планетой системы Меркурием сложатся 21-22 июля.

По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, в июле с Землей сблизятся 17 астероидов. Самый крупный из них имеет диаметр 129 метров. Он пройдет 21 июля на расстоянии, в девять раз превышающем расстояние между Землей и Луной, а 29 июля наступит пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды.