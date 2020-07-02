В песках Астраханской области пройдет астрономическая экспедиция

Новости

Путин оперативно подпишет указ о поправках после официальных итогов голосования 14:03
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи 14:00
Матвиенко подчеркнула абсолютную легитимность поправок к Конституции 13:50
Вышел русский трейлер фильма про пса-телепата "Думай как собака" 13:48
Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа" 13:47
Минфин предложил увеличить квоту малого и среднего бизнеса в госзакупках 13:38
Кировская прокуратура проверит "кладбище домашних животных" 13:36
На СЭПО возобновили выпуск холодильников "Саратов" 13:30
Фото: Ректор уральского вуза лично привез дипломы выпускникам 13:28
Лукашенко заявил о победе над COVID-19 в Беларуси 13:26
Мишустин: Объем расходов бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей 13:18
Зарубежные лидеры поздравили Путина с успешным завершением голосования по Конституции 13:17
В Оренбуржье подросток погиб после употребления наркотика 13:14
Хуснуллин: Реализацию проекта "Чистая вода" в Брянской области можно ускорить 13:13
Французский депутат в Крыму призвал Евросоюз снять санкции с России 13:12
Аллея Дружбы в Минске стала символом памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу 13:09
В МЧС предупредили о сорокоградусной жаре на Ставрополье 13:05
В Израиле сократят школьную программу из-за пандемии 13:00
Subaru Legacy прощается с Россией ограниченной серией Ultimate 13:00
Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции 12:54
Абэ призвал следить за ситуацией после новой вспышки COVID-19 в Токио 12:53
В Петербурге пенсионерка помогла задержать железнодорожных вандалов 12:46
В Финляндии через сто лет убрали свастику с эмблемы ВВС 12:46
Сериал "Текст. Реальность" выйдет раньше срока 12:44
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 13:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В песках Астраханской области пройдет астрономическая экспедиция

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области началась подготовка к астрономической экспедиции "DESERT STARS-4". Путешествие любителей астрономии пройдет 18 -19 июля в пустыне на административной границе с Калмыкией.

"Во время экспедиции планируется изучить объекты глубокого космоса, провести визуальные и фотографические наблюдения далеких галактик и звездных скоплений", - говорится в сообщении Клуба астрономов-любителей имени Зигеля.

Фото: ESO/L. Calсada
Видео: Астрономы показали таинственно пропавшую звезду

Жить участники "DESERT STARS-4" будут в палаточном лагере. Место для наблюдений выбрано вдали от цивилизации специально, чтобы избежать засветки ночного небосвода от освещения городов и дорог.

Отметим, что с 15 по 26 июля все планеты Солнечной системы будут видны невооруженным взглядом. Особенно яркими будут газовые гиганты - Юпитер и Сатурн. 16 июля астрономам представится возможность увидеть Плутон, а лучшие условия для наблюдения за самой маленькой планетой системы Меркурием сложатся 21-22 июля.

По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, в июле с Землей сблизятся 17 астероидов. Самый крупный из них имеет диаметр 129 метров. Он пройдет 21 июля на расстоянии, в девять раз превышающем расстояние между Землей и Луной, а 29 июля наступит пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды.

Общество Космос Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России