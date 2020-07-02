В психинтернате в Калмыкии коронавирус выявили у 300 человек

В Калмыкии увеличилось количество пациентов с COVID-19 в Сарпинском психоневрологическом доме-интернате, где специалисты выявили вспышку коронавирусной инфекции.

О сложившейся ситуации рассказал в видеообращении в соцсетях министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"У нас плюс 122 человека заболевших за истекшие сутки, из них 104 человека - в Сарпинском психинтернате. Итого на сегодняшний день там 300 зараженных среди подопечных и сотрудников, которые там работают. Ситуация пока остается стабильной. Тяжелых больных из этих 300 нет", - сообщил министр.

Однако в дальнейшем не исключена опасность развития коронавирусной пневмонии у некоторых пациентов.

На базе интерната, расположенного в поселке Годжур, уже открылся инфекционный госпиталь с запасом коечного фонда, необходимыми средствами защиты и лекарствами. Организован подвоз врачебных бригад. Специалисты подчеркивают, что опасности распространения заболевания за пределы учреждения нет.

После выявления очага коронавирусной инфекции в интернате глава Калмыкии Бату Хасиков провел оперативное совещание с руководителями регионального здравоохранения, социальной сферы и Роспотребнадзора.

"Будем контролировать, чтобы и для медиков, и для сотрудников госпиталя, и для пациентов были созданы все необходимые условия", - отметил глава республики.