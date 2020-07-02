В Крыму поправки в Конституцию одобрили 90% избирателей

В Республике Крым за поправки в Конституцию проголосовали 90,07 процента принявших участие в голосовании, а 9,08 процента - против. Об этом "РГ" сообщили в Избирательной комиссии РК.

Явка на всероссийском голосовании составила 81,75 процента. Всего участникам волеизъявления были розданы 1 227 150 бюллетеней, из которых 10 400 признаны недействительными.

- Все протоколы 1165 участковых избирательных комиссий сданы в республиканский избирком, и в 11 часов на заседании комиссии будут официально установлены и утверждены результаты, - рассказали в избиркоме.