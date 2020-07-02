Братья Михаил и Александр Данцевы из Неклиновского района лишились наследства, полученного от матери. Что тому виной, мошенничество чиновников или ошибка в государственном реестре? Разобраться в этом сложно, поскольку суды не признают наследников потерпевшими.

Участок в "райском" селе Дмитриадовка на берегу Таганрогского залива Галина Данцева получила много лет назад как заслуженный учитель России. Она не продала землю даже в тяжелые 90-е годы, когда семья еле сводила концы с концами, хотела оставить детям. Но берегла землю зря.

После смерти матери на участке нежданно появился новый дом и новый собственник. В ответ на все вопросы он тычет наследникам в лицо свежеиспеченными документами о собственности. Не смогли прояснить ситуацию и чиновники. Не найдя помощи нигде, братья Данцевы обратились в "Российскую газету".

- Мы выросли на этой земле. Когда папы не стало, этот участок спас нас от голода, мы на нем выращивали картошку, помидоры, лук и свеклу. Мама хотела строить дом. Купила проект, подвела водопровод, даже завезла щебень и песок. Но денег не хватало, и мы отложили строительство. Ей все время предлагали хорошие деньги за участок, но она отказывалась. Говорила: будет что оставить детям, - вспоминает старший брат Михаил.

Когда у матери нашли рак, стало тем более не до строительства. Анализы, операции, курсы терапии и периоды ремиссии... Галина несколько лет боролась за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. В 2013 году ее не стало. Участок согласно ее последней воле разделили между двумя братьями. Осенью они подали документы на вступление в наследство. Вступление занимает полгода. Но весной выяснилось, что на их участке вовсю кипит работа. Споро вырастал новый дом. В течение зимы никто обычно не ездит на участок, к тому же оба брата были в разъездах: младший работал в другом регионе, старший был в плавании. И момент, когда произошел захват их участка, они пропустили. В неведении были и соседи, подумав, что дети продали наследство. Теперь вспоминают, что строительство началось чуть ли не в первый день после смерти хозяйки, как будто только этого и ждали.

- Я просто не мог поверить своим глазам. Сразу поехал в администрацию, написал заявление с требованием разобраться. Нам до сих пор не ответили по существу. Мы куда только ни обращались, все без толку, - рассказывает Михаил.

Суды, которые прошли без участия братьев, не признавали их потерпевшими. "Так куда же пропал участок нашей мамы?", - задают вопрос ребята всем ответственным лицам и нигде не находят ответа.

Ребята показывают свидетельства о праве собственности на землю, где черным по белому прописаны кадастровые номера, площадь участков и так далее. Но для администрации поселения это не аргумент.

- Местные чиновники сначала говорили, что никаких данных о собственности братьев Данцевых у них в архивах якобы нет. Хотя все местные знают, кому этот участок принадлежал последние 30 лет. К счастью, у нас сохранились заверенные копии документов, с печатями и подписями сотрудников администрации, и платежные квитанции, и все данные о том, что здесь проводили водопровод. Когда мы предоставили им эту информацию, нам вообще перестали отвечать. Мы ничего не можем доказать! - возмущается общественная защитница ребят Татьяна Поливанова. - Я уверена, что архивы в администрации специально уничтожаются, чтобы замести следы многочисленных махинаций. Мы провели свое расследование и выяснили, что с 2006 года чиновники этого сельского поселения регулярно нарушают закон: фактически выдают одни и те же участки "повторно", пририсовывают "нужным людям" огромные наделы, размежевывают лесополосы и овраги и все застраивают. Мы обратились в правоохранительные органы, но реакции пока никакой.

Пока готовился материал, мы несколько раз пытались созвониться с главой сельского поселения. На месте застать его невозможно, на оставленный его сотруднице номер телефона он не перезвонил. Только когда отправили официальный запрос, чиновник не смог отмолчаться. Нас интересовало, признает ли администрация, что участок принадлежит детям Данцевой и, главное, как чужому человеку удалось легализовать дом на этом участке. Из администрации пришел ответ, который собственно не содержит ответа. Чиновники отписались: "по рассмотренным судом искам Данцевых приняты законные и обоснованные решения".

- Что касается местных судов. В Неклиновском районном суде у нас давно тянется уголовное дело о незаконном приобретении земельных участков, - говорит Татьяна Поливанова. - А суд признает, что все законно. Поэтому мы требуем, чтобы в дело вмешались окружные и федеральные органы. Видимо, на местном уровне разрубить этот узел не получится.

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"РГ" писала, как в этом же районе у жителей села Новобессергеневка под Таганрогом украли... целый колхоз (смотрите репортаж "Пайские кущи" от 19.04.2017, Федеральный выпуск №83(7249). Порядка 300 дорогостоящих земельных паев вдоль побережья Азовского моря жулики обманом переписали на себя. Похожая схема использования государственных реестров и подмены собственников, считает Татьяна Поливанова.