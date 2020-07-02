В Севастополе ФСБ изъяла партию наркотиков на 6,8 миллиона рублей

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли в Севастополе деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков и вскрыли сеть распространителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках спецоперации оперативники изъяли из незаконного оборота около 2,5 килограмма наркотического средства мефедрон на общую сумму около 6,75 миллиона рублей (в соответствии с ценами на черном рынке). Производство наркотика организовали две жительницы Севастополя в возрасте 39 и 32 лет. Они продавали товар через оптовые закладки.

Женщин задержали сразу после подготовки очередной партии. У одной из них в квартире была оборудована лаборатория. Там сотрудники спецслужбы нашли около килограмма мефедрона, прекурсоры, реактивы и инструментарий для его производства. В отношении обеих возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (производство и сбыт наркотических средств в крупном размере).

Также уголовное дело возбудили против двух курьеров из Симферополя, что изъяли одну из закладок наркотика, который, по предположению правоохранителей, изготовили в севастопольской лаборатории. Симферопольцам инкриминируют покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). По данным следствия, они сбывали привезенный из Липецка мефедрон, а наркотик из Севастополя намеревались продавать посредством "закладок" в Краснодарском крае.

Всех фигурантов уголовных дел суд поместил под арест.