Десять боевых машин, стоявших на Мамаевом кургане, перенесли в Среднюю Ахтубу. Там создается музей военной техники под открытым небом. А на освободившейся площадке сделают стоянку для туристических автобусов.

Вот он, последний славный миг полета для давно списанной на землю механической птицы. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Подъемный кран подхватывает самолет с отцепленными крыльями (чтобы не мешали при транспортировке) и аккуратно опускает "за спину" грузовика. Последний славный миг полета для давно списанной на землю механической птицы.

- Это послевоенная техника. Она не совсем соответствует тематике нашего музея, потому что не принимала участие в Великой Отечественной войне. Здесь и тренировочные самолеты, и боевые. Мы посчитали правильным разместить их на территории другого учреждения. Там есть условия для полноценной реставрации. Техника останется на нашем балансе, - пояснил директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

На Мамаевом кургане по идее вообще не должно быть никакой техники, она тут не планировалась. Но в 90-е годы расформировали знаменитое Качинское летное училище. Не отдавать же было авиамоторы на металлолом. С аэродрома их перегнали на главную высоту города. Потом что-то передавали из военных гарнизонов, когда срок эксплуатации истек.

Пока речь идет о двухлетнем сроке, в течение которого проведут ремонт машин. Практика показывает, что модели МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23, а также наземные БТР и БМП переехали на куда более длительное время. Возможно, насовсем.

И вот шесть самолетов уже возле летного поля авиационно-спортивного клуба имени Героя Советского Союза Александра Числова.

- Мы планируем создать музей. И эти самолеты будут выставочными образцами. Их подкрасят, будут как новенькие, - обещает главный инженер клуба Анатолий Сиволапов. - Площадка готовится, идут строительные работы. У нас вообще такие перемены! Потихоньку становимся центром, равные которому в России есть только в Ярославской области и в Чечне.

А ведь авиаклуб, в регионе известный под старым названием "Юный ястреб", чуть было вовсе не прекратил существование. Как рассказали в областной администрации, аэродрому грозила застройка. Но незаконно отчужденную землю вернули и закрепили за государством. И теперь тут продолжают тренироваться начинающие и уже опытные парашютисты. Причем сюда приезжают даже из других регионов. Специально для гостей строят что-то вроде хостела. Ведь прыжки совершают рано утром. Соответственно, прибыть нужно с вечера.

Уже построили учебные корпуса парашютной и летной подготовки. В клубе есть четыре самолета АН-2 и АН-2ПК. Они служат не только спортивным целям. На них пилоты облетают Волго-Ахтубинскую пойму, следя за пожарами.

- У нас 45 ребят постоянно занимаются. В этом году планируем по госзаданию подготовить около 400 начинающих спортсменов от 14 до 30 лет. Мы хотим сделать нормальную площадку приземления. В перспективе - аэродинамическая труба, которая позволит готовить людей на земле и получать более быстрые результаты, - говорит начальник парашютно-десантной службы Владимир Насида. - И станем единственной в стране летной спортивной школой, где можно заниматься бесплатно. Авиационные специальности сейчас в огромном дефиците. В советские времена, допустим, в спасательные службы шли кандидаты в мастера парашютного спорта, сейчас специалисты вообще не имеют опыта прыжков. Разве это порядок?

До конца лета в центре появится спортивный городок. В этом году также запланирован ремонт ангара и склада. Территорию авиаклуба оборудуют наружным освещением. В 2021 году предстоит возвести огневой городок для стрельб, полосу препятствий и скалодром. Вот так старая военная техника дала вторую жизнь клубу.