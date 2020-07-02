Волгоградцы проголосовали за возврат в московский часовой пояс

В Волгоградской области подвели предварительные итоги опроса жителей о часовом поясе, сообщает пресс-служба региональной думы.

Свою позицию по вопросу об исчислении времени выразили около 74 процентов жителей, из них за московский пояс проголосовали 65 процентов.

- Отмечу, что решение провести опрос жителей региона о часовом поясе было принято на основании многочисленных обращений граждан. Спектр изучения мнения получился достаточно широкий, он охватил все населенные пункты, каждый гражданин имел возможность выразить свою позицию. Окончательные результаты голосования будут в ближайшее время рассмотрены областной думой, - сказал первый вице-спикер регионального парламента Сергей Булгаков.

Волгоградская область перешла на местное время по итогам референдума 2018 года. Новый опрос проходил с 25 июня по 1 июля одновременно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.