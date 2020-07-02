В Волгоградской области более 30 тысяч детей в первый месяц лета стали участниками 42 дистанционных мероприятий. Ребят в возрасте от семи до 18 лет занимали конкурсами, акциями, видеолекциями, мастер-классами и флешмобами.

- Мы ждем открытия, а пока попробовали провести в экспериментальном формате недельную смену, - рассказала "РГ" директор лагеря в Светлоярском районе Маргарита Триголос. - Мы пригласили лучших вожатых, которых особенно любят дети. Были и отрядные свечки, и музыкальные часы, и виртуальные экскурсии по Волгоградской области и России. У нас налажены связи с вожатыми в других городах. Они рассказывают нам о своих регионах, а мы им - о Волге и Волгограде.

Мероприятия продумали так, чтобы ребята основную активность проявляли все-таки в реальной жизни, а не сидя перед экраном. Например, так прошел кулинарный мастер-класс "Составь сладкий букет", куда были приглашены интересные и успешные гости. Для участия нужен аккаунт в соцсетях, программа Zoom для групповых звонков и материалы для занятий.

Здесь открыли тематический онлайн-проект "Солнечный экспресс-2020". Для школьников провели интерактивные путешествия по музеям русского зодчества, видеоуроки с рассказами о фольклоре, традициях и промыслах. Аналогично выстраивают работу и другие лагеря. Например, коллектив Камышинского индустриально-педагогического колледжа подготовил для школьников онлайн-смену "Неделя волшебства".

- Конечно, в дистанционном режиме трудно. Дети на каникулах хотят отдохнуть. Во время учебного года еще с марта у них было столько домашней работы, что они не успевали участвовать во внешкольной деятельности.

Ребята охотно снимают видео о том, кем они мечтают стать. Мы дали задание снять ролик о своей будущей профессии. Уже 22 сюжета прислали, - говорит замдиректора Волгоградской станции детского и юношеского туризма и экскурсий Вера Смирнова.

Более 500 студентов педагогического университета и профильных колледжей региона прошли обучение по программе "Основы вожатской деятельности". И без практики они не останутся. Просто они ее тоже пройдут онлайн.