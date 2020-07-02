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02.07.2020 09:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ребенок и COVID

Гинеколог рассказала, как принимала роды у инфицированных пациенток
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 142(8196)
В Калмыкии две пациентки с коронавирусом благополучно родили здоровых детей. Врач-гинеколог Надежда Сагаева рассказала корреспонденту "РГ", как принимала эти необычные роды.
Фото: iStock В случае болезни матери ребенка изолируют от нее, и за его состоянием следят врачи. Фото: Из архива Надежды Сагаевой
В случае болезни матери ребенка изолируют от нее, и за его состоянием следят врачи. Фото: Из архива Надежды Сагаевой

- Надежда Мунановна, как вообще получается, что у инфицированной коронавирусом женщины рождается здоровый ребенок?

Надежда Сагаева: Это происходит потому, что плацентная ткань не пропускает вирусы в организм ребенка. Но коронавирус может передаться ему после родов воздушно-капельным путем, поэтому нужно действовать осторожно.

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- Как принимаются роды у женщин с коронавирусом?

Надежда Сагаева: Сами роженицы в масках, а медперсонал использует все средства индивидуальной защиты, чтобы исключить вероятность заражения. Многое, конечно, зависит от степени тяжести заболевания. Поскольку у нас были "легкие" больные, все прошло хорошо. Но, конечно, мы сильно волновались. Ведь это не до конца изученная инфекция и первые такие роды в Калмыкии. Мы постоянно следили за гемодинамикой и сатурацией, то есть насыщением крови кислородом, чтобы не пропустить дыхательную недостаточность. Была опасность осложнения из-за кровотечения. А в случае тяжелой степени заболевания и дыхательной недостаточности, возможно, пришлось бы прибегнуть к экстренному родоразрешению.

- В защитном костюме и очках непросто работать, особенно в жару.

Надежда Сагаева: Да, принимая роды у инфицированных пациенток, мы используем противочумные костюмы, очки и перчатки. Это даже не обсуждается. Конечно, неудобно, очки запотевают. Но, знаете, в тот момент попросту забываешь о собственных неудобствах. Главное, чтобы женщине было удобно, чтобы ребенок не пострадал и чтобы роды прошли хорошо.

- Что происходит с ребенком, когда он появляется на свет?

Надежда Сагаева: В случае с инфицированной пациенткой мы исключаем контакт с кожей, то есть не прикладываем ребенка к матери. Чтобы инфекция не передалась ему воздушно-капельным путем, мы сразу отделяем ребенка от матери. Его изолируют и берут тест на коронавирусную инфекцию из носоглотки и ротоглотки. После этого за состоянием ребенком наблюдают педиатры.

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- Может ли женщина кормить ребенка грудью, если она болеет или переболела коронавирусом?

Надежда Сагаева: Лактация у женщины сохраняется. После отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию у мамы и ребенка их выписывают и разрешается кормление грудью. Разумеется, выписка происходит, если дома нормальная эпидемиологическая обстановка и среди окружающих нет инфицированных.

- А как проходило лечение беременных женщин с коронавирусом? Не представляет ли оно опасности для ребенка?

Надежда Сагаева: Обе наши пациентки перенесли коронавирус в легкой форме. В этом случае особых отличий при лечении беременных женщин нет. Ведется наблюдение за их самочувствием, при необходимости используются жаропонижающие и противовирусные препараты. Конечно, назначаются медикаменты, которые не вредны для ребенка. Тем более что после 20 недель, когда у плода уже сформировались органы, такое лечение не опасно.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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- Есть ли случаи, связанные с коронавирусом, при которых необходимо прерывать беременность?

Надежда Сагаева: Если речь идет о легкой форме заболевания, если беременность желанная, индуцированная, с ЭКО, то прерывать ее не обязательно. В каждом конкретном случае врачи принимают решение с учетом ситуации. Конечно, если при первом скрининге на 12 - 13-й неделе выявляются врожденные пороки, женщине предложат прервать беременность.

- Ходят ли беременные с коронавирусом в женскую консультацию и не представляет ли это опасности?

Надежда Сагаева: Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки инфицированные пациентки наблюдаются дистанционно. В случае необходимости специалист приезжает к ним в защитном костюме, проводит осмотр и берет анализы. Все это делается на дому.

- Требуется ли выписанному младенцу какой-то особый уход и наблюдение?

Надежда Сагаева: Главное условие - соблюдать эпидемиологический режим. Нужно надевать маску при общении с ребенком, стараться выдерживать изоляцию, чтобы и у мамы, и у ребенка было меньше контактов с внешним миром.

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