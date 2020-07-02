Фото: Ректор уральского вуза лично привез дипломы выпускникам

В УрФУ стартовала доставка подарочных наборов выпускникам. Комплекты, состоящие из мантии, академической шапочки и других праздничных атрибутов по Екатеринбургу развозят волонтеры, а в другие города доставляет курьерская служба.

Сегодня к доставке присоединился ректор университета Виктор Кокшаров: 14 студентов получили из его рук медали и рекомендательные письма для работодателей, а трем лучшим он лично привез дипломы. Чести удостоились бакалавр гуманитарного института Алексей Попович, магистр физико-технологического института Александр Рыжов и аспирант института экономики и управления Эбенезер Агбозо. Всех троих наградили за активную научную работу: Алексей работает в уникальной лаборатории эдиционной археографии УрФУ и публикуется в престижном международном журнале, Александр - обладатель пяти именных стипендий и автор более 15 научных статей, Эбенезер - автор 23 статей, участник международных научных конференций.

Уральский вуз в этом году окончили 6083 человека. Четвертого июля все они смогут принять в большом выпускном, который впервые пройдет в онлайн-формате. Университет устроит интерактивную трансляцию в соцсети. С помощью специального приложения зрители смогут влиять на сценарий праздника: отправлять поздравления, участвовать в голосованиях и опросах.

- Сохранена главная традиция: выпускники одновременно в разных точках по всей стране выйдут в прямые эфиры своих соцсетей и подкинут вверх академические шапочки. Сделать это можно будет и онлайн: Союз студентов УрФУ подготовил сервер с университетской площадью в популярной игре Minecraft, - рассказали в вузе.