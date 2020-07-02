Ямал вошел в число лидеров России по явке на голосование

На участки для голосования по поправкам в Конституцию России пришли 80,76 процента избирателей региона, сообщили в Избирательной комиссии ЯНАО.

По предварительным данным, одобрили внесение поправок 89,16 процента ямальцев, и лишь -10,29 процента проголосовали против.

- Для меня было очень важно, как к предлагаемым изменениям в Основной закон отнесутся жители Ямала, - отметил депутат Госдумы, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Григорий Ледков. - Окончательный результат мы узнаем завтра, но и сегодня данные о числе ямальцев, которые пришли и сделали свой выбор, говорит о том, что интерес к главному, системообразующему документу нашей страны очень высокий. Ямальцы делают все, чтобы их мнение было услышано. Многие из-за эпидемиологической ситуации воспользовались своим гражданским правом и проголосовали еще до решающего дня, в течение недели, отведенной для того, чтобы любой мог выразить свое мнение. И мы видим, что этот факт положительно сказался на явке избирателей. На Ямале она очень высокая. Регион стал одним из лидеров.

- Мы всегда отмечали на Ямале высокую явку в рамках единого дня голосования во всех электоральных процессах, как региональных, так и федеральных, - подтвердил политолог, руководитель Центра политических медиакоммуникаций Станислав Дейнеко. - Июль для Ямала обычно характерен тем, что жители выезжают в отпуск, но сейчас пандемия и связанные с ней карантинные меры внесли свои коррективы и большинство ямальцев осталось дома. Кроме того, отмечу, что вахтовики, как работающие, так и те, что находятся в обсервации, тоже приняли участие в голосовании, поэтому высокие показатели по явке закономерны. Жители Ямала всегда активно приходили на выборы, а это голосование особое, люди отдавали свой голос за будущее страны, где всем нам жить и растить своих детей.