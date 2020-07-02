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02.07.2020 11:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из ямальской оленины сделают хамон по испанскому рецепту

Текст: Татьяна Воробьева

Ямальское предприятие запустило производство хамона по традиционному испанскому рецепту. "Фишка" продукта в том, что сырьем послужила оленина.

Как пояснили в пресс-службе правительства автономного округа, для приготовления пробной партии деликатеса привлекли технолога, который практиковался в Испании: рецепт адаптировали к мясу оленя, которое вялилось в течение месяца с минимальным добавлением специй.

Фото: iStock
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Идею поэкспериментировать с олениной подсказала пандемия: обычно готовую мясную продукцию предприятие-производитель поставляет в образовательные учреждения Губкинского и Нового Уренгоя. Но из-за того, что школы и детсады сейчас закрыты, образовались лишние пять тонн оленины.

Каждый продукт линейки назвали в честь города: суджук "Новоуренгойский", бастурма "Салехардская", салями "Ноябрьская" и так далее. Пробные образцы отправили на сертификацию в Новосибирск.

Правда, массово производить новинки не планируют - это будут сувенирные деликатесы. Основная деятельность компании сосредоточена на продукции для учреждений системы образования, а хамон и прочие вкусности будут выпускать только по заявкам и брендировать с учетом пожеланий заказчика

"Мы рассчитываем, что наша деликатесная линейка будет востребована в качестве сувенирной и подарочной продукции. Также ведем переговоры с нашими рестораторами, они уже проявляют интерес", - говорит исполнительный директор предприятия Андрей Колесников.

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