Из ямальской оленины сделают хамон по испанскому рецепту

Ямальское предприятие запустило производство хамона по традиционному испанскому рецепту. "Фишка" продукта в том, что сырьем послужила оленина.

Как пояснили в пресс-службе правительства автономного округа, для приготовления пробной партии деликатеса привлекли технолога, который практиковался в Испании: рецепт адаптировали к мясу оленя, которое вялилось в течение месяца с минимальным добавлением специй.

Идею поэкспериментировать с олениной подсказала пандемия: обычно готовую мясную продукцию предприятие-производитель поставляет в образовательные учреждения Губкинского и Нового Уренгоя. Но из-за того, что школы и детсады сейчас закрыты, образовались лишние пять тонн оленины.

Каждый продукт линейки назвали в честь города: суджук "Новоуренгойский", бастурма "Салехардская", салями "Ноябрьская" и так далее. Пробные образцы отправили на сертификацию в Новосибирск.

Правда, массово производить новинки не планируют - это будут сувенирные деликатесы. Основная деятельность компании сосредоточена на продукции для учреждений системы образования, а хамон и прочие вкусности будут выпускать только по заявкам и брендировать с учетом пожеланий заказчика

"Мы рассчитываем, что наша деликатесная линейка будет востребована в качестве сувенирной и подарочной продукции. Также ведем переговоры с нашими рестораторами, они уже проявляют интерес", - говорит исполнительный директор предприятия Андрей Колесников.