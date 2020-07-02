Полевой сезон-2020 оказался особенным, и не только потому, что начался в разгар пандемии. Сегодня отчетливее проявляются новые тренды, которые будут определять дальнейшее развитие сельского хозяйства.

Пестрый клин

Специалисты завершившуюся посевную оценили положительно: благодаря ранней весне к полевым работам на Южном Урале приступили на 10 дней раньше, чем год назад, в полном объеме провели закрытие влаги. Площадь ярового сева в регионе составила 1749 тысяч гектаров, в том числе зерновых и зернобобовых культур - 1431 тысяча. План выполнен на 101 процент. Клин пшеницы вырос на 51 тысячу гектаров, ячменя - на 8 тысяч.

Однако уже в мае уральская погода показала свой переменчивый нрав. Карта осадков в регионе пестрая, как лоскутное одеяло: где-то хорошо смочило землю, где-то не очень. Поэтому уже сейчас во многих хозяйствах проявились последствия засухи. Сохранить посевы помогают прогрессивные технологии обработки почвы: без задержания влаги хороший урожай не получить, считают, например, в агрофирме "Совхоз "Брединский".

В областном минсельхозе отмечают и такой тренд, как более широкое использование минеральных удобрений: их приобрели больше, чем в предыдущие годы. Анатолий Шундеев, директор одного из крупнейших сельхозпредприятий области, СПК "Коелгинское", подтверждает: кооператив нынче закупил более трех тысяч тонн удобрений, вдвое больше, чем обычно, и это оправданно - всходы лучше.

Удержаться на плаву хозяйствам помогает и диверсификация посевов. То же "Коелгинское" - своего рода экспериментальная площадка: здесь ежегодно осваивают новую культуру, потом решают, выгодно ею заниматься или нет. Так, года три назад начали выращивать расторопшу.

- Она используется в фармакологии для производства лекарств для печени, - поясняет Анатолий Шундеев. - В России под эту культуру отведено 10-12 тысяч гектаров, мы же засеяли в этом году 2,5 тысячи. Фирмы-посредники приобретают ее у нас для экспорта в Германию, Польшу, но планируем переходить на прямые поставки. Цена высокая, рентабельность - свыше 150 процентов, а производства семян расторопши и того больше - свыше 200.

Из новой культуры в агрофирме производят масло и жмых. Целебное масло стало визитной карточкой коелгинцев, а жмых здесь добавляют в корм скоту - животные становятся менее восприимчивыми к болезням. Сотрудники Троицкого ветеринарного института провели исследования и подтвердили: функциональные показатели печени у коров, в рационе которых есть жмых расторопши, заметно улучшаются.

Векторы смещаются: аграрии стали чаще выбирать отечественные продукты

В прошлом году экспериментаторы посеяли не обычный, коричневого цвета, а золотистый лен, который так же используется в пищу, добавляется в хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия. Но еще и выглядит эстетично, поэтому популярен в привередливой Европе, а значит, имеет высокий экспортный потенциал. Однако самой многообещающей и перспективной в хозяйстве считают разрешенную к выращиванию техническую коноплю, возделывать которую начали в этом сезоне.

- Конопляное масло относится к целебным, имеет и высокую пищевую ценность, - продолжает Шундеев. - Волокна из технической конопли используются в авиационной промышленности, для изготовления композитных материалов. Кроме того, добавляются в бумагу, после чего она становится прочной, износостойкой. Их, к примеру, применяли в Америке для производства первых долларовых банкнот. Еще конопляные волокна используются при изготовлении пеньки, из которой плетут прочные канаты.

Нашествие машин

Посевная нынче прошла ударными темпами - на Южном Урале в сутки засевали до 97 тысяч гектаров, благодаря не только хорошей погоде, но и достаточному количеству сельхозтехники. В предыдущие два года на покупку новых машин земледельцам из казны выделяли по 200 миллионов рублей, в 2020-м - 260 миллионов.

- Аграрии активно приобретают сельскохозяйственную технику за счет господдержки, региональных субсидий и с использованием предложений Российской лизинговой компании по программе "1432" (при 15-процентной скидке от завода-изготовителя), - резюмируют в минсельхозе. - Многие машины прошли по всем существующим видам господдержки, в результате цена снижалась практически на четверть. Общая стоимость приобретенной техники в 2019 году превысила 2,4 миллиарда рублей - на 140 миллионов рублей больше, чем годом ранее.

Все чаще партнерами селян становятся местные компании, сделавшие ставку на этот бизнес. Так, челябинское предприятие, известное как крупный производитель компрессоров, создало департамент сельхозтехники и разработало посевной комплекс, культиватор, глубокорыхлитель.

- Продукция уже запущена в серию, - информирует руководитель департамента Ильдар Рахимов. - Приобретают ее не только южноуральцы, но и хозяйства Башкирии, Татарстана, Подмосковья, Рязанской, Курганской областей, Пермского края. Наши изделия вдвое дешевле зарубежных аналогов, если не проигрывают им в качестве, и втрое - если в чем-то уступают.

Сейчас, продолжает Рахимов, сельхозмашинами заинтересовались в Монголии, во Вьетнаме, но производитель мечтает попасть на рынок Европы, особенно Германии, где машиностроение традиционно сильно - это будет экзамен на зрелость и качество.

В том же направлении идет другая челябинская фирма, начинавшая со строительства и монтажа мельниц, элеваторов, других объектов зернопереработки. Развивать смежный бизнес ее побудил дефицит подходящих машин на рынке. Компания входит в холдинг, обрабатывающий 60 тысяч гектаров в Курганской области, поэтому промышленники представляли, в каких механизмах полеводы испытывают нужду.

- Создали посевной комплекс, который у себя же и испытывали, - рассказывает коммерческий директор компании Евгений Кравченко. - Сделали его не только производительным, но и ресурсосберегающим: он добирается до влаги, семена укладывает на влажную "подошву".

Агрегат этот также поставили на поток, он продается в Челябинской, Курганской областях и даже в соседнем Казахстане. Компания готовится к поставкам в хозяйства на Алтае, в Оренбургской и Волгоградской областях. Плюсы для покупателей в том, что техника не привязана к доллару, более стабильна в цене.

Новички сегодня смело входят в сегмент сельхозмашиностроения, и в этом Евгений Кравченко усматривает тенденцию. Провал 1990-х сейчас пытаются компенсировать инициативой. В России оставались изготовители самоходной техники, а нужна была и прицепная. Теперь, говорит эксперт, векторы смещаются: аграрии стали чаще выбирать отечественные продукты.

Страх и недоверие

Недавно президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов удовлетворенно заметил:

- Несмотря на противоэпидемические мероприятия, мы наблюдаем высокую активность в агростраховании.

Данные НСА свидетельствуют о приросте застрахованных посевов и поголовья скота. Челябинская область по последнему показателю наряду с Воронежской и Липецкой попала в лидеры. На начало июня на Южном Урале, по информации НСА, застраховали 196 тысяч голов скота.

В этом сезоне объем предусмотренных страховых выплат превысил прошлогоднюю планку более чем в пять раз, сумму премий довели до 78,5 миллиона рублей (для сравнения: в 2019-м - 15 миллионов). Но рост обеспечивали в основном животноводы. Растениеводы менее активны.

- На себестоимость продукции ложится сумма страхования, - объясняет результаты министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин.

Тема действительно непростая, но страхование не прихоть: такая практика оправданна и на территориях рискованного земледелия, а ведь весь юг области находится именно в этой зоне. Но, увы, на Южном Урале еще помнят о том, как аграрии оставались без возмещения даже при чрезвычайных ситуациях. Хозяйства судились со страховщиками, но доказать свою правоту не смогли. Может, за последние годы в этой сфере и навели порядок, соглашаются руководители хозяйств, однако по привычке продолжают "дуть на воду".

Нет доверия этой системе, объясняет Анатолий Шундеев. В "Коелгинском" не только посевы, но и животных не страхуют: в случае нештатной ситуации практически невозможно доказать наступление страхового случая.

Совхоз "Брединский" в страховании тоже не участвует. Директор сельхозпредприятия Сабет Канатпаев соглашается: да, надо изучать вопрос, анализировать предложения. Но страховщиков в его хозяйстве просто не видели. А нужно, чтобы приехали, рассказали о себе, предложили выгодные условия - это нормальная бизнес-практика.

А пока земледельцы надеются на погоду, но рассчитывают только на себя. Это надежнее.