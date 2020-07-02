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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дети, жилье, отдых

На что копят молодые екатеринбуржцы
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 141(8195)
Екатеринбургская молодежь более бережлива, чем ровесники из других крупных городов. Такой вывод напрашивается по итогам исследования, проведенного структурами Сбербанка в 37 российских муниципалитетах с населением более 500 тысяч человек.

Опрос проводили в преддверии Дня молодежи, в выборку попали люди поколения Z (18-23 лет) и поколения Y (так называемые миллениалы, 24-40 лет). Несмотря на то что бытует мнение об их несерьезном отношении к личным финансам, на вопрос: "Как часто вам удается откладывать средства?" - 52 процента "игреков" ответили, что стараются делать это ежемесячно, 47 процентов - несколько раз в год. Среди "зетов" показатели составляют 66 и 33 процента соответственно.

Больше всего молодежи, склонной к накоплению средств, живет в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. В Екатеринбурге откладывает деньги регулярно или от случая к случаю 61 процент людей старше 25-ти и 83 процента 20-летних. Эти цифры существенно выше, чем в среднем по России (52 и 67 процентов).

Фото: Алексей Ерешко/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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На вопрос: "На что копите?" - граждане постарше отвечали: в основном на нужды детей (35 процентов опрошенных) и путешествия (25). Более юные - на свою квартиру (44 процента), непредвиденные обстоятельства (20) и отдых (17). Интересно, что свыше половины предпочитает откладывать наличными, рублевые депозиты открыты лишь у десяти процентов 20-летних, среди 30-летних таких уже значительно больше - 39 процентов. При этом каждому пятому удобно, чтобы деньги автоматически списывались на накопительный счет с зарплатного. У тех, кто только начинает карьеру и зачастую не имеет постоянной работы, такой способ менее популярен. Но все солидарны в том, что сбережения важно формировать часто и некрупными суммами.

Интерес к ценным бумагам у двух поколений совпадает: 9-10 процентов. При этом "зеты" готовы вкладываться в инструменты фондового рынка на 2,5 года, "игреки" - не более чем на 1,5. По данным Сбербанка, который проанализировал профили клиентов, количество инвесторов в возрасте 18-25 лет, оформивших в 2020 году накопительные программы страхования жизни, увеличилось до пяти процентов. Объем инвестиций этой возрастной группы в паевые фонды и индивидуальные инвестиционные счета вырос почти в три раза. При этом 80 процентов вложились в паевые фонды дистанционно.

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