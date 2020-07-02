Сегодня последний день приема заявок на электронный аукцион на демонтаж многогоквартирного дома в Новом Уренгое, уже два с половиной года как нежилого. На Ямале дома сносят частенько, ибо есть что сносить - барачное наследие велико, но эти торги не назовешь рядовыми даже в рамках Уральского округа. Ведь дом-то новенький, девятиэтажный, на вид аккуратный, был заселен в 2016 году. И все-таки уникальным его снос не назовешь, поскольку новостроек, принятых в эксплуатацию и оказавшихся к ней негодными, в регионе не одна и не две, их число растет.

То ли строить на вечной мерзлоте разучились, то ли не учитываются нюансы глобального потепления, то ли к технологической дисциплине наплевательское отношение, то ли кто-то на каких-то материалах преступно экономит. А может, дело в совокупности причин и действий. О приговоренном к разборке доме номер 5 на улице Крайней известно, что свайный фундамент оказался ненадежным: еще и года не минуло после новоселий, как здание критически перекосило. Повсюду пошли глубокие трещины, двери в квартирах заклинивало, посыпалась кафельная плитка. Жильцы в панике стали названивать во всевозможные инстанции. В горадминистрации поспешили их успокоить, приступили к переселению, заказали экспертное исследование.

В мэрии надеялись, что это явление так называемой усадки, пусть и вышедшей далеко за рамки технических допущений, но в итоге 117-квартирный дом удастся выправить, укрепить. Между тем взыскать убытки, понесенные бюджетом, с девелопера, тюменской фирмы, возводившей тогда в ЯНАО с десяток объектов, было уже крайне сложно - осенью 2017-го она благополучно обанкротилась. Эксперты из Тюмени признали состояние многоэтажки аварийным. В день 100-летия Октябрьской революции вердикт утвердила муниципальная комиссия. Но о сносе речь тогда не заходила - в документе фигурировало слово "реконструкция".

Часть квартир на Крайней была выкуплена окружным Фондом жилищного строительства под расселение людей из аварийных домов, часть приобретена новоуренгойцами в формате долевки, в том числе в ипотеку, малая часть находилась в собственности застройщика. Все обязательства по обеспечению пострадавших равноценным жильем перешли к администрации города - бюджет раскошелился на несколько сотен миллионов рублей. И вот дошло до сноса новостройки, реконструкции уже не подлежащей. В казне на него зарезервировано еще 119 миллионов рублей. Как видите, дорого обошлась налогоплательщикам чья-то ошибка или халатность. Насколько известно, никто ответственности за 9-этажный ляп не понес.

Все обязательства по обеспечению пострадавших равноценным жильем перешли к администрации города - бюджет раскошелился на несколько сотен миллионов рублей

Увы, он не единственный. В том же Новом Уренгое на улице Тундровой 60-квартирник, сданный в 2016-м, подобным образом "пошел в пляс", покрываясь трещинами. Как объявлено, по причине "неравномерной осадки фундамента". Чересчур неравномерной, очевидно. Пришлось жильцов расселять. Есть надежда, что после реконструкции дом вновь станет обитаемым. В городе Муравленко в бедственном состоянии два многоквартирных здания, выросших на улице Школьной благодаря заказу упомянутого выше Фонда жилстроительства. Они также весьма молоды, о капремонте и заикаться смешно, однако без него уже не обойтись. Дома, как выяснилось, не отвечают проектным прочностным параметрам, проще говоря, небезопасны. Местные власти настаивают на исправлении брака, у них заключения экспертиз с доказательствами серьезных огрехов застройщика. Тот отрицает свою вину в судах, пока безуспешно, но намерен биться до последней инстанции.

Можно привести другие аналогичные примеры. Удручающий парадокс: в разряд аварийных попадают капитальные дома, возведенные в том числе для переселенцев из развалюх. А последним на Ямале несть числа. Цифры впечатляют. В Новом Уренгое, гордо зовущемся газовой столицей страны, еще около 500 подгнивающих - под сайдингом и без - "деревяшек". Пусть не все из них вошли в реестр аварийного фонда, это дело ближайших лет, однако объем жилья для неотложной ликвидации определен - 113 тысяч квадратов (по данным на начало года). В ожидании новоселий свыше трех тысяч семей. Возьмем поселок Уренгой с населением вдесятеро меньшим, чем в одноименной "столице". Здесь в жалком состоянии минимум полсотни многоквартирников. А в Муравленко (31,5 тысячи человек) их недавно насчитывалось 88. В Салехарде уйма домов барачного типа, в документах определенных корректной формулировкой "в деревянном исполнении". На многие из них без слез и содрогания не взглянешь.

Всего в автономном округе на относительно крепкие, способные прослужить еще 10-15 лет, а также на полутрухлявые приземистые здания приходится свыше трех миллионов квадратных метров жилфонда. Между тем новостройки дают за год прирост не более чем в 80-100 тысяч квадратов. В рамках нацпроекта регион брал обязательство расселить к 2025 году 250 тысяч квадратных метров. Маловато, признал губернатор Дмитрий Артюхов - и поднял планку до миллиона.

Между тем

Прокуратура Тюменской области внесла представление главе Тюмени с требованием досрочно расселить жильцов дома на улице 70 лет Октября, который когда-то служил казармой. На этом с весны настаивают активисты местного отделения ОНФ. Они представили заключения экспертов, констатировавших 90-процентное разрушение фундамента, превышение ПДК аммиака и сероводорода в воздухе помещений.