Лето - время не только сбора урожая, но и борьбы с сорняками. Один из самых опасных - борщевик Сосновского. В прошлом году с мая по сентябрь региональное управление Росреестра вынесло 43 предостережения в адрес собственников земельных участков, допускающих разрастание зонтичных "плантаций", в июне нынешнего - пять.

Из них три в Артемовском городском округе, по одному в Реже и Красноуфимске. Кроме того, сейчас выясняется, кому предоставлен участок в деревне Гагарка. Если хозяин не найдется, отвечать придется администрации Заречного. В Артемовском, к слову, на предупреждение отреагировали довольно быстро: сорняк скосили и обработали землю гербицидами. В прошлом году так же оперативно очистили берег реки в деревне Голендухино Режевского ГО и 11,5 из 40 гектаров в Березовском. В Туринске и Первоуральске деньги на ликвидацию очагов заражения в нынешнем году заложили в бюджет.

С физлицами гораздо сложнее: они на предостережения просто не реагируют, и ветер разносит семена по округе. Каждый цветок борщевика способен давать до 18 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть до восьми лет. Если этот сорняк "захватывает" территорию, у других культур просто нет шансов. Для человека он тоже опасен: сок растения при попадании в глаза может привести к слепоте, на коже он вызывает ожоги. А пыльца - сильный аллерген.

Досталась нам эта проблема в наследие от СССР: борщевик культивировали как неприхотливое растение на силос, но после того как выяснили, что оно отрицательно влияет на приплод скота, от централизованного выращивания отказались. Сегодня борщевик распространяется стихийно, по данным Россельхозцентра, его общая площадь в России ежегодно увеличивается на десять процентов. Только на территории Свердловской области в прошлом году было выявлено 167 гектаров. Из них 105 - в населенных пунктах, 31,8 - на заброшенных угодьях, остальное вдоль дорог.

На территории Свердловской области в прошлом году было выявлено 167 гектаров, занятых борщевиком

- Масштаб и скорость распространения борщевика Сосновского в других субъектах РФ указывает, что необходимо безотлагательно принимать меры, - считает Светлана Маренина, главный специалист отдела земледелия и семеноводства министерства АПК Свердловской области.

В прошлом году ведомство совместно с Россельхозцентром подготовило методичку для муниципалитетов, как бороться с сорняком. Там, где было выявлено особенно много борщевика, в землю вносили гербициды. Например, в деревне Большой Ут Ачитского городского округа обработали пять гектаров, бюджет потратил на это 152 тысячи рублей. В Новоуральске заключили аналогичный контракт на скашивание и обработку уже 27,9 гектара, его стоимость составила 1,5 миллиона рублей. В нынешнем году ЗАТО готово потратить на борьбу с борщевиком не менее серьезную сумму, рассказала Светлана Маренина.

Уничтожают борщевик, как могут, и сотрудники областного управления автодорог. К примеру, в прошлом году они обработали химическим составом отводы трасс общего пользования на площади 7,4 гектара в Шалинском городском округе и Екатеринбурге. Летом подрядчики скосили плантации на обочинах. В 2020-м они снова получили задание на ликвидацию борщевика вблизи дорог регионального значения.

- Там, где местные администрации, сельхозпроизводители и дорожники действовали слаженно, в 2020-м фитосанитарное состояние значительно улучшилось, но остается проблема с неиспользуемыми частными территориями, - констатирует представитель минсельхоза.

Подтверждают это и в региональном управлении Росреестра. По словам начальника отдела государственного земельного надзора Якова Лобова, согласно статье 43 Земельного кодекса собственники участков обязаны использовать их по целевому назначению и своевременно приступать к освоению, если сроки предусмотрены договорами. Когда сроки затягиваются, земли занимают сорняки.

- Мы будем продолжать мониторить ситуацию, в том числе при контрольных и иных выездных мероприятиях, которые проводим без ведома правообладателей, вместе с органами, распоряжающимися землями, - подчеркнул эксперт.