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02.07.2020 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале у водителя угнали авто, пока он убегал от пьяной компании

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали угонщика, который присвоил машину, пока ее водитель был вынужден спасаться бегством от нетрезвой агрессивно настроенной компании.

Инцидент произошел 28 июня. Как передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД, около четырех утра в дежурную часть позвонил мужчина, который рассказал, что у него угнали Kia Spectra. Он ехал по Стрелочников, когда на проезжую часть внезапно выбежала пьяная компания, не успел сориентироваться в дорожной ситуации и допустил наезд на одного из них.

Фото: iStock
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Мужчина остановился, вышел из машины, и его обступили приятели сбитого пешехода: они начали обвинять водителя в случившемся, назревал конфликт, и владельцу авто пришлось убегать.

"Вокруг собралась группа зевак, среди которых был и подозреваемый, также нетрезвый. Он заметил ключи в замке зажигания, сел и поехал. Через несколько сотен метров угонщик не справился с управлением и врезался в столб. Он бросил разбитую машину и сбежал", - рассказали в пресс-службе полиции.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника - 24-летнего парня, ранее не имевшего проблем с законом. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Максимальное наказание за угон - до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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