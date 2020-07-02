На Урале в больнице для пациентов с COVID-19 скончалась депутат

Депутат Екатеринбургской городской думы Елена Дерягина скончалась утром в четверг в городской больнице, принимающей пациентов с коронавирусной инфекцией. Данных о том, что именно COVID-19 стал причиной смерти женщины, пока нет.

Как рассказал агентству РИА Новости пресс-секретарь думы Дмитрий Егоркин, у Елены Дерягиной были проблемы с сердцем, и лежала она в палате для пациентов с этим заболеванием. Причиной ее смерти, по его словам, стал оторвавшийся тромб.

Елена Дерягина была депутатом гордумы 15 лет (первый раз ее избрали в 2005 году). С 9 февраля 2010 года она была главой комиссии по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политике.

"Елену Евгеньевну всегда отличали высокая трудоспособность и искреннее внимание к людям, - говорится в сообщении гордумы. - Она была отзывчивым и порядочным человеком, надежным и честным коллегой. Печальная новость стала ударом абсолютно для всех...".