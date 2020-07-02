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Проект: В регионах

Отмылся от обвинений

Предприниматель доказал, что имел право работать в пандемию
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 141(8195)
Владельца небольшой автомойки в Екатеринбурге по ошибке оштрафовали на 50 тысяч рублей за работу в "нерабочие" дни. Избежать наказания ему удалось только благодаря помощи бизнес-омбудсмена.

Проверка прошла еще 11 апреля. Сотрудник министерства общественной безопасности Свердловской области установил, что ИП продолжает принимать клиентов, и составил протокол об административном правонарушении, указав, что мойка машин как вид деятельности в тот момент в регионе была запрещена. Предприниматель с этим не согласился и обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Елене Артюх с жалобой.

Фото: iStock
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Юристы, изучив документы, пришли к выводу, что действия сотрудника министерства неправомерны. Действительно, в областной закон об административных правонарушениях 9 апреля добавили статью 38, касающуюся наказаний за неисполнение губернаторского указа о профилактике распространения коронавирусной инфекции. Этим указом на Среднем Урале вводился режим повышенной готовности. Первая редакция нормативного акта была подписана еще 18 марта, с тех пор в нее неоднократно вносились изменения, в частности, ограничения на работу ИП вступили в силу только 16 апреля, через пять дней после того, как хозяина автомойки "поймали за руку".

- Кроме того, сотрудник министерства не учел, что мытье машин по ОКВЭД относится к виду деятельности "Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств". Распоряжением правительства Свердловской области от 5 апреля № 125 в перечень организаций, продолжающих свою деятельность в пандемию, попали те, кто оказывал услуги по ремонту и обслуживанию авто по предварительной записи. Отменили распоряжение только 13 апреля, - рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена.

Несмотря на заключение уполномоченного о нарушении прав и законных интересов малого бизнеса, материалы отправили мировому судье, и тот оштрафовал владельца автомойки на 50 тысяч рублей. Только при апелляции в Орджоникидзевском райсуде это решение удалось отменить, а дело об административном правонарушении прекратить.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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