На уральской свадьбе 28 человек заразились COVID-19

В Свердловской области 28 человек заразились коронавирусом после празднования свадьбы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Как уточнили агентству в пресс-службе регионального надзорного ведомства, инцидент произошел в Камышлове. Дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 236).

Отметим, ранее издание E1 сообщило о смерти медика, которая посещала церемонию бракосочетания в Камышлове в конце апреля. Отмечалось, что бракосочетание закончилось вспышкой коронавирусной инфекции. Однако в надзорном ведомстве не уточнили, о какой именно церемонии идет речь.