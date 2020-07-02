Поправки в Конституцию поддержали более 85% жителей Тюменской области

Утром 2 июля в Тюменской области подвели предварительные итоги Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое завершилось накануне. Поправки в Конституцию поддержали более 85 процентов жителей Тюменской области. Явка на голосование в регионе превысила 77 процентов.

В полдень участники Тюменской областной избирательной комиссии на заседании рассмотрели данные, поступившие от территориальных избирательных комиссий региона, подписали протоколы территориальных комиссий и сводную таблицу итогов голосования. Полученные данные до вечера будут направлены в Центральную избирательную комиссию России.

Как сообщил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин, на территории региона были организованы 1 097 участков для голосования, все они работали в штатном режиме. Вчера, 1 июля, в основной день голосования, после их закрытия в 20 часов местного времени начался подсчет голосов.

- Явка в Тюменской области составила 77,37 процента, на участки для голосования пришли 1 130 302 тюменца и гостя региона, - такие данные назвал Игорь Халин. - За позицию "да" проголосовали 85,57 процента граждан - это 748 290 участников голосования. Против поправок проголосовали 14,04 процента - 122 759 человек.

Как отметил председатель областной избирательной комиссии, жалоб и обращений в основной день голосования не поступило. В дни предварительного голосования от граждан принято шесть обращений, по ним даны ответы заявителям. Нарушений действующего порядка проведения Общероссийского голосования в регионе не установлено, подчеркнул Игорь Халин. В штатном режиме работали 114 комплексов обработки избирательных бюллетеней и 286 камер видеонаблюдения в областном центре.

Председатель областной избирательной комиссии поблагодарил тюменцев, которые пришли на участки для голосования, выразили свою волю и отдали голоса независимо от того, за какую позицию голосовали. Глава регионального избиркома поблагодарил сотрудников органов внутренних дел, обеспечивавших общественный порядок и безопасность граждан, а также руководителей и членов Общественной палаты региона.

При проведении голосования участникам комиссий помогали 450 волонтеров. Ход голосования только 1 июля освещали 152 журналиста. Общественное наблюдение осуществляли 3 948 наблюдателей.