У жителя Тюменской области нашли нелегальный алкоголь на 19 млн рублей

Немаркированный алкоголь на крупную сумму нашли силовики в гаражных боксах в Ялуторовске.

Хранилище обнаружили оперуполномоченными управления экономической безопасности во время оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый - 43-летний местный житель - арендовал два ангара и складировал там коробки с нелегальной продукцией.

"Изъято более 98 тысяч бутылок, а так же канистры со спиртосодержащей жидкостью, объемом 1732 литра на сумму свыше 19 миллионов рублей, что является особо крупным размером", - передает пресс-служба УМВД РФ Тюменской области.

Мужчину допросили. Он признался, что собирался продавать товар на территории региона. Сейчас правоохранительные органы ищут тех, кто так же может быть причастен к схеме сбыта алкогольной продукции.

Возбуждено уголовное дело по пункту "Б" части 6 статьи 171.1 УУ РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.