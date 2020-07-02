В Челябинской области иномарка врезалась в пассажирский поезд

В городе Озерске Челябинской области выясняют обстоятельства аварии на переезде, в котором пострадала 35-летняя женщина.

Она пыталась проскочить переезд и врезалась в локомотив пассажирского поезда, сообщили в четверг в ГИБДД региона.

- Авария произошла вчера днем на седьмом километре автодороги Новогорный - Селезни на территории Озерского городского округа, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. - 35-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, при движении на регулируемом железнодорожном переезде выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с локомотивом пассажирского состава.

Установлено, что после столкновения локомотив более 120 метров протащил иномарку по путям. Женщина госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Водительские права она получила только три месяца назад.