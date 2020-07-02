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02.07.2020 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тюмени разработали метод безопасной утилизации отходов нефтедобычи

Текст: Юлия Мякишева

Ученые Тюменского индустриального университета придумали, как снизить уровень токсического воздействия на окружающую среду при нефтедобыче на суше. Способ отличается экологичностью и экономичностью.

Информацию о разработке подтвердили "РГ" в пресс-службе вуза. Метод ученых не предполагает образование вторичного отхода, не загрязняет атмосферу продуктами горения, экономит ресурсы и время.

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- Вместо традиционной обработки на центрифуге с последующим термическим обезвреживанием, мы вносим в отходы минеральные компоненты с невысокой стоимостью и, смешивая, доводим до состояния однородной массы. Гипс, глауконит и диатомит позволяют снизить содержание солей, концентрацию нефтепродуктов и тяжелых металлов", - сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя исследовательской группы, доцента кафедры техносферной безопасности ТИУ Елену Гаеву.

Утилизация, по их задумке ученых, проходит во время бурения и занимает не больше двух недель. Так отходы будут храниться непродолжительное время, а утечки токсичных веществ сводятся к минимуму. Технологией можно пользоваться при температуре не ниже 35 градусов.

Специалисты вуза сейчас занимаются созданием мобильной установки для утилизации буровых отходов и подготовкой технологии к выходу на мировой рынок.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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