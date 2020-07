Родной язык коренных шотландцев может стать мертвым в течение 10 лет

Использование родного языка коренных жителей Шотландии - гэлов - может полностью прекратиться в течение предстоящего десятилетия. Как сообщает газета The Guardian, к такому выводу пришли ученые-лингвисты Университета высокогорья и островов (University of the Highlands and Islands - UHI).

Согласно данным исследователей, в настоящее время гэльское наречие практически полностью вышло из обихода жителей Шотландии. Лингвистический кризис, в который попала эта ветвь кельтского языка, резко усугубился в последние годы, и сегодня на гэльском говорит не более 11 тысяч человек в мире. При этом, речь идет в основном о пожилых шотландцах и жителях Гебридских островов, количество которых быстро сокращается. Ожидается, что этот факт подтвердит предстоящая в следующем году перепись населения.

Отмирание гэльского языка еще можно остановить, считают эксперты. Для этого Лондону и Эдинбургу необходимо срочно внести изменения в языковую политику, создать специальный фонд с целью восстановить родное наречие гэлов в качестве основного для использования в местах их компактного проживания, а также начать изучать гэльский в школах крупных шотландских городов.