Рособрнадзор передал в МВД данные о сайтах, продающих фальшивые задания ЕГЭ

Рособрнадзор направил в МВД информацию о сайтах и группах в соцсетях, предлагающих приобрести фальшивые варианты и ответы ЕГЭ 2020 года.

- Содержание контрольно-измерительных материалов (КИМ ЕГЭ) относится к информации ограниченного доступа, разглашение которой влечет административную ответственность, - рассказали в ведомстве. - Проведенный мониторинг интернет-ресурсов показал, что публикуемые и предлагаемые к продаже материалы не имеют отношения к реальным. Это либо демоверсии и варианты, опубликованные Рособрнадзором в открытом доступе. Либо - произвольно составленные варианты. Таким образом, их продажа под видом КИМ основного периода ЕГЭ может быть отнесена к мошенническим действиям.

Всего в МВД была передана информация примерно о 30 ресурсах, предлагающих подобные услуги.

Кроме того, в Рособрнадзоре рассказали, как защищены реальные задания ЕГЭ.

- Задания и ответы на них разрабатываются в отдельном охраняемом помещении с ограниченным доступом, куда запрещено проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства, - рассказали "РГ" в ведомстве". - Каждый, кто может находиться в этом помещении, подписывает обязательство о неразглашении. Ведется видеонаблюдение и запись телефонных переговоров со стационарных телефонов. Компьютеры в зоне закрытого доступа также оснащены программами, блокирующими возможность любых несанкционированных действий.

При этом сами разработчики заданий и ответов ЕГЭ - не знают, как эти задания будут распределены по конкретным вариантам, регионам, дням экзамена и часовым поясам.

Варианты экзаменационных материалов формируются автоматически и отправляются в школы, где проходит ЕГЭ, на зашифрованных дисках, либо по интернету - по защищенным каналам. Специальный ключ для расшифровки экзаменационных материалов передается в экзаменационный пункт непосредственно перед началом ЕГЭ.

Ответы к вариантам ЕГЭ также передаются в регион в зашифрованном виде и только после экзамена. Затем они загружаются в специальную защищенную систему, в которой идет обработка работ. Перед началом ЕГЭ ответов нет даже у тех, кто будет проверять экзаменационные работы.

- Рособрнадзор призывает выпускников и их родителей не прибегать к услугам продавцов, предлагающих приобрести якобы реальные контрольно-измерительные материалы и ответы к ним, - подчеркнули в ведомстве.