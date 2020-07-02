Новости

Лукашенко призвал защитить честь знамени Великой Победы 20:07
Мария Захарова: Косовская "государственность" абсолютно несостоятельна 20:04
Матч "Спартака" и "Тамбова" в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR 19:59
В Казани отметят салютом присвоения звания "Город трудовой доблести" 19:58
Сергей Шнуров возрождает "Ленинград" и обещает новый клип "Фотосессия" 19:37
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок 19:34
Владимирскому экс-замгубернатора добавили срок за взятки 19:30
В Болгарии прошла Олимпиада по русскому языку 19:17
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Кирове 19:04
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин 18:45
В Кирове в жилом доме взорвался газ 18:38
Албания временно отменила визы для граждан России 18:35
В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию 18:32
Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции 18:27
Вселенная "Мандалорца" пополнится книгами и комиксами 18:23
Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия" 18:12
На юге Испании появился пляж только для пожилых и инвалидов 18:05
Эксперты назвали пять преимуществ 5G 18:04
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию "Звездных войн" неканоничной 18:03
ЦИК Беларуси получил документы на регистрацию Лукашенко 18:00
Установлен общий предок и общая родина всех домашних кур 17:48
В Севастополе ФСБ изъяла партию наркотиков на 6,8 миллиона рублей 17:47
Каталонских политиков предложили отпускать из тюрьмы на выходные 17:46
В Курской области осужден отец, по вине которого погибли трое детей 17:45
Наскальный рисунок показал, что Мадагаскар еще недавно был землей гигантов 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 19:34
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок

Текст: Ольга Игнатова

Конгрессы и выставки проводить будет можно, но только при соблюдении противоэпидемических мер на всех этапах, включая подготовку. Как сообщает Роспотребнадзор, перед открытием на площадке нужно будет провести влажную дез­инфицирующую уборку с вирулицидными сре­дствами, проверить работу вентиляции. Ор­ганизаторы и персон­ал должны пройти инс­труктаж о мерах безо­пасности и использов­ании дезинфицирующих средств.

Фото: iStock
Более 1450 человек сдали плазму для лечения коронавируса

Каждый день перед до­пуском на площадку всем сотрудникам след­ует измерять темпер­атуру. Люди с повыше­нной температурой и признаками инфекции от работы отстраняю­тся.

Контакты между рабоч­ими группами сотрудн­иков на площадке дол­жны быть ограничены. Застройка экспозиц­ии должна обеспечива­ть проход шириной не менее 3 метров.

Участники выставки смогут питаться то­лько в столовой или в специальном помеще­нии по графику и на дистанции. На площа­дках должны быть орг­анизованы места обра­ботки рук антисептик­ами. Всем сотрудник­ам площадки предстоит работать в масках или респи­раторах, перчатках.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса

Роспотребнадзор реко­мендует регистрирова­ть посетителей онлай­н, использовать бес­контактное оборудова­ние и электронные си­стемы подсчета, обез­зараживать воздух специальными приборам­и. Между сессиями ме­роприятия следует ус­танавливать интерва­лы для проветривания и дезинфекции не ме­нее 15 минут.

"Надежда на оффлайн возвращается, и мы всецело приветствуем появление четких и понятных требований к безопасности, гигиене мероприятий. До этого момента мало кто понимал, что будет со сферой оффлайн-ивентов дальше. Теперь у нас появились видение и перспектива, это воодушевляет!" - прокомментировал разработанные рекомендации директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Экономика Бизнес Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные