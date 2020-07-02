Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок

Конгрессы и выставки проводить будет можно, но только при соблюдении противоэпидемических мер на всех этапах, включая подготовку. Как сообщает Роспотребнадзор, перед открытием на площадке нужно будет провести влажную дезинфицирующую уборку с вирулицидными средствами, проверить работу вентиляции. Организаторы и персонал должны пройти инструктаж о мерах безопасности и использовании дезинфицирующих средств.
Каждый день перед допуском на площадку всем сотрудникам следует измерять температуру. Люди с повышенной температурой и признаками инфекции от работы отстраняются.
Контакты между рабочими группами сотрудников на площадке должны быть ограничены. Застройка экспозиции должна обеспечивать проход шириной не менее 3 метров.
Участники выставки смогут питаться только в столовой или в специальном помещении по графику и на дистанции. На площадках должны быть организованы места обработки рук антисептиками. Всем сотрудникам площадки предстоит работать в масках или респираторах, перчатках.
Роспотребнадзор рекомендует регистрировать посетителей онлайн, использовать бесконтактное оборудование и электронные системы подсчета, обеззараживать воздух специальными приборами. Между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.
"Надежда на оффлайн возвращается, и мы всецело приветствуем появление четких и понятных требований к безопасности, гигиене мероприятий. До этого момента мало кто понимал, что будет со сферой оффлайн-ивентов дальше. Теперь у нас появились видение и перспектива, это воодушевляет!" - прокомментировал разработанные рекомендации директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.