Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок

Конгрессы и выставки проводить будет можно, но только при соблюдении противоэпидемических мер на всех этапах, включая подготовку. Как сообщает Роспотребнадзор, перед открытием на площадке нужно будет провести влажную дез­инфицирующую уборку с вирулицидными сре­дствами, проверить работу вентиляции. Ор­ганизаторы и персон­ал должны пройти инс­труктаж о мерах безо­пасности и использов­ании дезинфицирующих средств.

Каждый день перед до­пуском на площадку всем сотрудникам след­ует измерять темпер­атуру. Люди с повыше­нной температурой и признаками инфекции от работы отстраняю­тся.

Контакты между рабоч­ими группами сотрудн­иков на площадке дол­жны быть ограничены. Застройка экспозиц­ии должна обеспечива­ть проход шириной не менее 3 метров.

Участники выставки смогут питаться то­лько в столовой или в специальном помеще­нии по графику и на дистанции. На площа­дках должны быть орг­анизованы места обра­ботки рук антисептик­ами. Всем сотрудник­ам площадки предстоит работать в масках или респи­раторах, перчатках.

Роспотребнадзор реко­мендует регистрирова­ть посетителей онлай­н, использовать бес­контактное оборудова­ние и электронные си­стемы подсчета, обез­зараживать воздух специальными приборам­и. Между сессиями ме­роприятия следует ус­танавливать интерва­лы для проветривания и дезинфекции не ме­нее 15 минут.

"Надежда на оффлайн возвращается, и мы всецело приветствуем появление четких и понятных требований к безопасности, гигиене мероприятий. До этого момента мало кто понимал, что будет со сферой оффлайн-ивентов дальше. Теперь у нас появились видение и перспектива, это воодушевляет!" - прокомментировал разработанные рекомендации директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.