Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день в жару

Если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, а если в помещении воздух нагрелся до 30,5 градуса - на четыре часа. Такие рекомендации выпустил Роспотребнадзор.

На открытом воздухе в жару можно работать только по несколько минут. Так, если температура на улице приблизилась к отметке 32,5 градуса или превысила ее, то продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут. А дальше работник должен отдыхать не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. Но там не должно быть слишком холодно - не менее плюс 24-25 градусов. Иначе человек рискует подхватить простуду.

При этом допустимая продолжительность рабочей смены на жаре для сотрудников без спецодежды не может превышать 1,5-2 часа. А если работники используют специальную одежду для защиты от теплового излучения, то могут трудиться на улице в общей сложности 4-5 часов. Ну а самое лучшее - вообще не работать в самые жаркие часы. Стоит перенести работу на утреннее или вечернее время.

Для работы в жару рекомендуется допускать сотрудников не моложе 25 и не старше 40 лет. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости от работающих.

Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая - плюс 10-15 градусов. Ледяную воду пить не нужно. Иначе опять есть риск заболеть. Хорошо пить подсоленную воду, минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, витаминизированные напитки, кислородно-белковые коктейли. Также в рацион нужно включать больше фруктов и овощей.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести нужно выпивать не менее 0,5 л воды в час. Или примерно одну чашку каждые 20 минут.