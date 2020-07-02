Россия и Азербайджан обсудили состояние энергорынков

Началась двухдневная международная онлайн-конференция "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованная дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

Главная тема обсуждения - откуда исходит угроза для естественного развития мировой энергетики и как на нее влияет политика.

Конференция реализует договоренности между лидерами России и Азербайджана, достигнутые на заседании "Большого Валдая" в октябре 2019 года, а также позволяет наладить партнерские отношения с ведущим аналитическим центром Азербайджана, расширив таким образом связи политологов и экспертов на постсоветском пространстве. В конференции приняли участие министры энергетики РФ и Азербайджана Александр Новак и Парвиз Шахбазов, а также ряд экспертов и представителей энергокомпаний из разных стран мира.

В начале конференции директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что "никто не будет спорить, что эпоха предсказуемого и спокойного развития энергетики стала призрачной и эфемерной. Появилось столько разных входящих внешних факторов - политических, природных, экономических, которые влияют на ситуацию, что нам надо быть готовыми к практически любому развитию событий".

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал про довольно сложную ситуацию на рынках. По его словам, "мировая экономика испытала масштабный шок, которого не было еще никогда, и мировой ВВП, по разным оценкам, потеряет в этом году от 5 до 6 процентов, что беспрецедентно и, естественно, повлияло на мировую энергетику".

При этом министр отметил, что российская энергетика продемонстрировала свою устойчивость, но впереди отрасль ожидает ряд сложностей.

"Падение спроса на нефть в апреле составляло 25-28 процентов, порядка 28 миллионов баррелей в сутки, что серьезно отразилось и на инвестициях в ТЭК - они упадут в этом году на треть, - сказал он. - Рынки сейчас очень турбулентны, хаотичны, волатильности много в последнее время, так что сохраняется необходимость в координации действий, чтобы снизить волатильность".

По словам министра, "общее снижение спроса на нефть составляет порядка 25-30 процентов по отношению к докризисному уровню". "Все сходятся во мнении, что нас ожидает изменение структуры энергетики, а доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2040 году будет гораздо выше - 65-68 процентов, чем прогнозировалось ранее", - пояснил Новак. Он также напомнил, что усиление роли ВИЭ заложено и в энергетическую стратегию России до 2035 года.

Что касается политики ОПЕК и сокращения добычи нефти, то, по словам министра, "в настоящее время никаких решений об изменении параметров ОПЕК++ нет, с 1 августа у нас должно произойти восстановление беспрецедентного объема сокращений - 9,7 миллиона баррелей в сутки". По мере роста спроса мы ориентируемся на восстановительный тренд", - добавил министр.

В свою очередь, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подчеркнул, что пандемия коронавируса - это "один из драйверов изменений в мировой энергетической системе", и что в этих условиях прогнозировать становится все сложнее. В частности, рынок нефти оказывается непредсказуемым.

"В условиях неопределенности для стабилизации рынка нефти, по некоторым оценкам, потребуется не менее двух лет", - отметил министр. А чтобы выбраться из кризиса, надо быть открытыми к сотрудничеству, налаживать и расширять механизмы стабилизации на энергорынке.

Член правления Азербайджанского Центра анализа международных отношений Эсмира Джафарова также полагает, что необходимо сотрудничать для устойчивости поставок энергоносителей после пандемии, тем более что по пессимистическому сценарию восстановление рынков произойдет не раньше 2022 года.

Вице-президент транснациональной нефтегазовой компании BP по вопросам коммуникаций и внешних связей по Ближневосточному и Каспийскому регионам Бахтияр Асланбейли считает, что нефтегазовая отрасль в Ближневосточном и Каспийском регионах в настоящее время находится "в режиме выживания", а пандемия создала самую сложную торговую среду, в которой когда-либо находился нефтяной бизнес.

"Как правило, мир потребляет 100 миллионов баррелей в сутки. В нормальный год спрос растет примерно на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, что отражает рост ВВП. Даже в разгар финансового кризиса 2009 года падение мирового спроса было ограничено до минус 0,5 миллиона баррелей в сутки. В апреле 2020 года мы наблюдали снижение спроса на 20 миллионов баррелей в сутки, в основном в результате почти мгновенного снижения использования всех видов транспорта - снижения потребления дизельного топлива, бензина, топлива для реактивных двигателей и тому подобного".

В результате, по его словам, "нефтяные компании объявили о сокращении капитальных расходов на 20-30 процентов и сокращении операционных бюджетов на 10-20 процентов. Проекты отменяются или модернизируются, и, как следствие, это может привести к сокращению штатов и потере рабочих мест".

При этом угроза нефтегазовому сектору идет со стороны Европы, которая, не обладая собственными большими запасами полезных ископаемых, продвигает идею "зеленой революции". Об этом заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"В основе "зеленой революции" лежит идея скорого отказа от нефти и газа. Эту тему продвигает ЕС, который понимает, что сланец позволит лишь частично заменить поставки углеводородов из России на американские. А вот зеленые технологии могут стать источником новой энергии, произведенной прямо в Европе", отметил он.

Сланцевый проект, на который возлагалось множество надежд, не принес, по его словам, желаемых результатов. "Сланцевая революция, начавшаяся в США, дала надежду странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на то, что они смогут получить новые собственные запасы углеводородов, - считает Симонов. - В реальности сланцевые нефть и газ по-прежнему добываются только в США. В отдельных государствах были реализованы проекты по добыче сланцевых углеводородов, но нужного масштаба и желаемого экономического эффекта получить не удалось. То есть благодаря сланцевой революции политика стала инструментом продаж американской нефти и газа".