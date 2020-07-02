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02.07.2020 21:33
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, сколько денег нужно семье для "нормальной жизни"

Текст: Ирина Алпатова

Среднестатистической российской семье с двумя работающими взрослыми для "нормальной жизни" требуется 85,7 тысячи рублей в месяц, показало исследование холдинга "Ромир", пишет РБК.

Фото: Пресс-служба Kia
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Это почти на 10% больше, чем годом ранее, и самый высокий желаемый доход за все время наблюдения.

Около 22% россиян посчитали достойным семейный бюджет от 60 до 90 тыс. рублей, еще 21% высказались за доход 90-120 тыс. рублей. Всего лишь 2% опрошенных готовы прожить на менее, чем 20 тыс. рублей в месяц. Остальные проценты распределились между доходами 45-60 тыс. рублей (18%) и от 20 до 30 тысяч рублей (4%).

В опросе приняли участие почти 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Наиболее высокие запросы высказали жители Северо-Западного федерального округа (100,8 тыс. рублей), Уральского федерального (95,4 тыс. рублей) и Центрального (90,2 тыс. рублей) округов.

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