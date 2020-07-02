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02.07.2020 17:53
Рубрика: Экономика

Капитал воздушного судна

Российские авиакомпании пока смогли избежать массовых увольнений персонала
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
На фоне сообщений о планах массовых увольнений пилотов в зарубежных авиакомпаниях из-за падения объема перевозок в России ситуация пока стабильна, говорят представители отрасли. Однако за время простоя зарплаты летного состава сократились иногда в два раза и больше.
Гарантированная часть зарплаты пилотов около 40%, остальной доход зависит от числа рейсов. Фото: Сергей Михеев Гарантированная часть зарплаты пилотов около 40%, остальной доход зависит от числа рейсов. Фото: Сергей Михеев
Гарантированная часть зарплаты пилотов около 40%, остальной доход зависит от числа рейсов. Фото: Сергей Михеев

"По информации российских авиакомпаний, в организациях гражданской авиации массовые увольнения летного состава не наблюдаются", - сообщили "Российской газете" в Росавиации. "Информации о массовых увольнениях в российских авиакомпаниях мы не имеем", - согласился президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Росавиация одобрила 38 заявок от авиакомпаний на субсидии из-за пандемии

О жестких мерах зарубежных авиакомпаний для преодоления кризиса СМИ стали сообщать еще в апреле. О планах отправить пилотов в неоплачиваемые отпуска сообщали немецкая авиакомпания Lufthansa и британская British Airways. Авиакомпания Norwegian сократила штат на 7,3 тысячи человек, АirBaltic уволила 250 человек, американская Delta в конце июня предупредила о возможных увольнениях около 2,5 тысячи пилотов. Увольнения идут в Emirates и "Скандинавских авиалиниях" (SAS).

Российских пилотов пока в основном затронуло сокращение зарплаты. Ее гарантированная часть составляет до 40%. У командиров воздушного судна зарплата выше, но доля гарантированной части примерно та же, рассказывает Бойчук. Эти выплаты пилоты получают. Остальная часть зарплаты зависит от налета часов. Рейсов немного, так что и зарплата в итоге стала ниже.

Например, в авиакомпании "Уральские авиалинии" "РГ" рассказали, что часть пилотов находится в простое. Также "в двухнедельном режиме оплаты по графику" и весь командный состав. Двухнедельный режим нужен для равномерного распределения часов налета между всеми сотрудниками летной службы, пояснили в авиакомпании. Зато с начала пандемии не уволился ни один пилот.

В некоторых авиакомпаниях пилотам предложили подписать дополнительное соглашение об уменьшении зарплаты, добавляет президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. Выделенные 23,5 млрд рублей госпомощи в основном пошли как раз на компенсацию фактически выплаченной зарплаты. Денег хватило на март и апрель. Выделение еще 30 млрд рублей обсуждается, но решение пока не принято. Кроме того, системообразующие предприятия могут привлекать беспроцентные или субсидируемые государством кредиты на выплату зарплаты.

Если в российских авиакомпаниях будут увольнения, то они затронут только молодых пилотов. Но со снижением  зарплаты придется смириться всем

Все же это временные меры. В будущем в каких-то компаниях решат, что летать будут все, но за маленькую зарплату, в других - лишний персонал сократят. Так что массовые увольнения в перспективе вполне возможны, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. При этом в российской гражданской авиации был дефицит квалифицированных пилотов. Так что увольнения, если они и будут, затронут молодых пилотов, добавляет он.

Многие российские пилоты, которые работали в зарубежных авиакомпаниях, сейчас начали возвращаться в Россию и, скорее всего, найдут работу. Правда, им придется пойти на снижение зарплаты. При оптимистичном сценарии на восстановление рынка до прежних значений уйдет не меньше двух лет, добавляет Борисов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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