Российские авиакомпании пока смогли избежать массовых увольнений персонала

На фоне сообщений о планах массовых увольнений пилотов в зарубежных авиакомпаниях из-за падения объема перевозок в России ситуация пока стабильна, говорят представители отрасли. Однако за время простоя зарплаты летного состава сократились иногда в два раза и больше.

"По информации российских авиакомпаний, в организациях гражданской авиации массовые увольнения летного состава не наблюдаются", - сообщили "Российской газете" в Росавиации. "Информации о массовых увольнениях в российских авиакомпаниях мы не имеем", - согласился президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.

О жестких мерах зарубежных авиакомпаний для преодоления кризиса СМИ стали сообщать еще в апреле. О планах отправить пилотов в неоплачиваемые отпуска сообщали немецкая авиакомпания Lufthansa и британская British Airways. Авиакомпания Norwegian сократила штат на 7,3 тысячи человек, АirBaltic уволила 250 человек, американская Delta в конце июня предупредила о возможных увольнениях около 2,5 тысячи пилотов. Увольнения идут в Emirates и "Скандинавских авиалиниях" (SAS).

Российских пилотов пока в основном затронуло сокращение зарплаты. Ее гарантированная часть составляет до 40%. У командиров воздушного судна зарплата выше, но доля гарантированной части примерно та же, рассказывает Бойчук. Эти выплаты пилоты получают. Остальная часть зарплаты зависит от налета часов. Рейсов немного, так что и зарплата в итоге стала ниже.

Например, в авиакомпании "Уральские авиалинии" "РГ" рассказали, что часть пилотов находится в простое. Также "в двухнедельном режиме оплаты по графику" и весь командный состав. Двухнедельный режим нужен для равномерного распределения часов налета между всеми сотрудниками летной службы, пояснили в авиакомпании. Зато с начала пандемии не уволился ни один пилот.

В некоторых авиакомпаниях пилотам предложили подписать дополнительное соглашение об уменьшении зарплаты, добавляет президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. Выделенные 23,5 млрд рублей госпомощи в основном пошли как раз на компенсацию фактически выплаченной зарплаты. Денег хватило на март и апрель. Выделение еще 30 млрд рублей обсуждается, но решение пока не принято. Кроме того, системообразующие предприятия могут привлекать беспроцентные или субсидируемые государством кредиты на выплату зарплаты.

Если в российских авиакомпаниях будут увольнения, то они затронут только молодых пилотов. Но со снижением зарплаты придется смириться всем

Все же это временные меры. В будущем в каких-то компаниях решат, что летать будут все, но за маленькую зарплату, в других - лишний персонал сократят. Так что массовые увольнения в перспективе вполне возможны, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. При этом в российской гражданской авиации был дефицит квалифицированных пилотов. Так что увольнения, если они и будут, затронут молодых пилотов, добавляет он.

Многие российские пилоты, которые работали в зарубежных авиакомпаниях, сейчас начали возвращаться в Россию и, скорее всего, найдут работу. Правда, им придется пойти на снижение зарплаты. При оптимистичном сценарии на восстановление рынка до прежних значений уйдет не меньше двух лет, добавляет Борисов.