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Рубрика: Власть

Классная цифра

Школьники-айтишники получат гранты по 125 тысяч рублей
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 142(8196)
Написал крутую программу на "Си++"? Победил в олимпиаде по информатике или математике? В 2020 году 850 школьников, показавших высокие достижения в области цифровых технологий, смогут претендовать на серьезные правительственные гранты. Размер каждого - 125 тысяч рублей.
За каждое достижение будут начисляться баллы. Чем больше баллов - тем выше шансы на грант. Фото: istockphoto.com За каждое достижение будут начисляться баллы. Чем больше баллов - тем выше шансы на грант. Фото: istockphoto.com
За каждое достижение будут начисляться баллы. Чем больше баллов - тем выше шансы на грант. Фото: istockphoto.com

Шанс получить эти деньги появится у победителей или призеров олимпиад, интеллектуальных конкурсов. Плюс - юных авторов патентов и исследовательских работ в области математики, информатики и цифровых технологий. За каждое достижение будут начисляться баллы. Чем больше баллов - тем выше шансы на грант.

За что и сколько баллов начислят? Это прописано в новом проекте приказа минпросвещения "Об утверждении порядка рейтинговой оценки результатов отбора претендентов на получение грантов...".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Например, за золотую медаль победителя международной олимпиады можно заработать 10 баллов. А за призовое место регионального этапа всероссийской олимпиады - всего 3 балла.

Приз за результаты научно-исследовательской работы по профильным направлениям предоставления грантов - 1 балл. Собственный патент даст 5 баллов.

- При равном количестве баллов более высокое место занимает претендент, который подал заявление на получение гранта в более ранний срок, - говорится в документе.

Так что ребятам, которые могут претендовать на награду, лучше поторопиться. Подать заявку на Едином портале госуслуг в разделе "Мое образование". Свои достижения нужно будет подтвердить документом - например, дипломом победителя олимпиады. Подать заявку можно до 10 октября. А в течение трех лет в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" гранты получат 13 500 школьников.

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