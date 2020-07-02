Росстат: С начала года инфляция составила 2,6 процента

Индекс потребительских цен в России за неделю с 23 по 29 июня почти не изменился, сообщила пресс-служба Росстат. С начала месяца инфляция составила 0,2%, а с начала года - 2,6%. В прошлом году эти же показатели были равны 0% и 2,5% соответственно.

По данным Росстата, среди продовольствия сильнее всего подорожало куриное мясо - в целом по стране на 0,6%, в отдельных регионах до 2,7%. Также подорожала полукопченая колбаса - на 0,4%, мясные консервы, пшеничная мука, шлифованный рис, черный чай и поваренная соль - на 0,3%. При этом куриные яйца стали дешевле на 0,5%, мороженая рыба и мясные детские консервы - на 0,2%.

Плодоовощная продукция в среднем прибавила 1,4% цены. Подорожали картофель - на 3,9%, яблоки - на 3,2%. Помидоры и репчатый лук стали дешевле на 3,3%.

Цены на лекарства на отчетной неделе колебались в пределах 0,7%.

Напольные электропылесосы стали дороже на 0,8%, а легковые иномарки - на 0,4%. Изменения цен на большинство остальных категорий товаров оказалось в пределах 0,2%. Автомобильное топливо - и бензин, и дизель - подорожали на 0,1%.