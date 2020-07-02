Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов

Сбербанк снизил максимальные ставки по базовой линейке вкладов на 0,5 процентного пункта, следует из данных на сайте банка.

Ставка по вкладу "Сохраняй", который не предусматривает пополнения/снятия, снижена до 3,68% годовых, по вкладу "Пополняй" - до 3,32%, по вкладу "Управляй" (с частичным снятием без потери процентов) - до 2,97%. Максимальные ставки по базовой линейке действуют для вкладов на сумму свыше 400 тысяч рублей и срок от полугода до года при открытии вклада удаленно.

Одновременно Сбербанк запустил до 2 августа промовклад "Лето Онлайн" с максимальной ставкой 4% годовых для вкладов на шесть месяцев и 3,8% для 3-месячных вкладов. Его можно открыть только в мобильном приложении и интернет-банке, а также в банкоматах, минимальная сумма вклада - 50 тыс. руб., пополнение/снятие не предусмотрены.

По итогам второй декады июня средняя максимальная ставка по депозитам топ-10 банков опустилась ниже 5%. 19 июня Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт.