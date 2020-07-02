Серьезные ограничения. Cyberpunk 2077 запустится не везде

Cyberpunk 2077 будет работать только на тех компьютерах, где поддерживается графический движок DirectX 12. Остальные компьютерные системы поддерживать новую игру не будут.

Об этом сообщил один из топ-разработчиков CD Projekt Red изданию PC Games Hardware. Он также добавил, что обладатели DirectX 12 Ultimate получат дополнительные бонусы.

Таким образом, запустить Cyberpunk 2077 можно будет только в окружении Windows 7 и Windows 10, а владельцы "восьмерки", по каким-то причинам решившие не обновлять платформу, останутся без нового возможного хита.

Помимо ПК, игра выйдет в облачном сервисе Google Stadia, а также на Xbox One и Sony PlayStation 4 (с возможностью переноса на более новые поколения консолей). Релиз намечен на 19 ноября 2020 года.