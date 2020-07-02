Сергей Шнуров возрождает "Ленинград" и обещает новый клип "Фотосессия"

Сергей Шнуров возрождает группу "Ленинград". Клип на новую песню "Фотосессия" будет показан в ночь на 3 июля. А пока группа возобновила репетиции и готовится к концертам.

- Премьера нового видео для трека "Фотосессия", постановкой которого занимался фотограф Даниил Величко состоится в полночь 3 июля, - сообщала сегодня пресс-служба группы "Ленинград".

Главную роль в клипе сыграет актриса и коуч проекта "Голос" Виктория Кузьмина. При этом из прошлого состава в группе остались лишь двое: сам Сергей Шнуров и бэк-вокалиста Флорида Чантурия.