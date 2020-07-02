Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам ("Доступный интернет") продлевается до конца года, сообщила минкомсвязь.

Он стартовал 1 апреля, чтобы обеспечить доступ к необходимой информации даже тем, кто по каким-то причинам не может платить за интернет. "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "МегаФон" и "Эр-Телеком" каждый в среднем предоставляли такой доступ более 50 тыс. уникальных пользователей в месяц. По словам главы минкомсвязи Максута Шадаева, наиболее востребованными оказались соцсети и портал госуслуг, но массового перехода абонентов на социальный интернет не произошло и операторы не понесут значительных потерь.

Законопроект о бесплатном доступе к значимым ресурсам дорабатывается, по мнению минэкономразвития, нужны четкие критерии, по которым сайты попадают в реестр. Сейчас в нем 371 сайт, среди которых поисковики, социальные сети, порталы про красоту и моду для женщин, сайты для дачников и охотников.