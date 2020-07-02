Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему

Шестнадцать банков из пяти европейских стран создадут новую систему мгновенного перевода платежей. Об этом сообщается в их совместном коммюнике.

"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - говорится в тексте общего заявления.

Согласно документу, главным образом инициатива будет "сосредоточена на проведении мгновенных платежей", в частности напрямую с карты на карту (P2P). По словам авторов идеи, разрабатываемая система станет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам транзакций", включая платежи в магазинах и снятие наличных, а также международные переводы. Согласно задумке, она также должна позволить снять ряд ограничений и укрепить единый рынок и европейскую цифровую стратегию.

Согласно плану, в ближайшие недели в Брюсселе начнет работу временная организация, которая будет определять выполняемые задачи, в частности, завершение технической и операционной дорожной карты и начало работ по внедрению системы для достижения наилучшего пользовательского опыта. К 2022 EPI должна уже полностью начать работу.

В перечень вышеупомянутых 16 банков входят испанские банки BBVA и Santander, французские BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Mutuel, Societe Generale, La Banque Postale и BPCE, немецкие Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank и Sparkasse, бельгийский KBC, итальянский Unicredit и нидерландский ING.