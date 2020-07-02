СМИ: Кокорин сможет сыграть против "Зенита" за 40 миллионов рублей

Футбольный клуб "Сочи" должен заплатить полмиллиона евро, что соответствует 40 миллионам рублей, "Зениту", чтобы нападающий Александр Кокорин вышел на поле в матче 27-го тура чемпионата России против санкт-петербургской команды. Об этом сообщает metaratings.ru.

Соответствующая сумма прописана в договоре между клубами. "Зенит" владеет правами на 29-летнего форварда, а за "Сочи" он выступает на правах аренды до конца сезона. В 7 матчах за команду с юга России Кокорин забил 7 мячей.

Встреча лидера и девятой команды лиги состоится 8 июля в Сочи.