Собянин назвал голосование по поправкам плебисцитом о консолидации общества

Так охарактеризовал прошедшее голосование мэр столицы Сергей Собянин - пост об этом он разместил на своем персональном сайте. "Хочу высказать слова благодарности москвичам за их политически ответственную и активную позицию, - написал градоначальник. - Спасибо десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и безопасность".
Собянин подчеркнул, что голосование проходило в сложный и без преувеличения драматический период - пандемия коронавируса унесла жизни тысяч людей, произошел спад экономики, который ударил по доходам горожан. В то же время президент и правительство вместе с городским сообществом не допустили худших сценариев, смогли запустить крупные программы поддержки бизнеса и простых людей.
Напомним, голосование по поправкам к Конституции завершилось вчера. Их поддержали почти 78% проголосовавших россиян. В Москве поправки поддержали больше 65% тех, кто пришел на участки или отдал свой голос онлайн.