Собянин назвал голосование по поправкам плебисцитом о консолидации общества

Москвичи на голосовании по поправкам к Конституции сделали свой четкий выбор - не сползание в хаос, а сложное, трудное, но позитивное движение вперед. По сути, голосование стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной.

Так охарактеризовал прошедшее голосование мэр столицы Сергей Собянин - пост об этом он разместил на своем персональном сайте. "Хочу высказать слова благодарности москвичам за их политически ответственную и активную позицию, - написал градоначальник. - Спасибо десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и безопасность".

Собянин подчеркнул, что голосование проходило в сложный и без преувеличения драматический период - пандемия коронавируса унесла жизни тысяч людей, произошел спад экономики, который ударил по доходам горожан. В то же время президент и правительство вместе с городским сообществом не допустили худших сценариев, смогли запустить крупные программы поддержки бизнеса и простых людей.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции завершилось вчера. Их поддержали почти 78% проголосовавших россиян. В Москве поправки поддержали больше 65% тех, кто пришел на участки или отдал свой голос онлайн.